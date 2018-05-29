NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈黑豹勁裝奏效　37歲小威首戰過關大玩裸女私密處！泰國特殊行程曝光什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

美國釋放經援訊息 北韓視為糖衣毒藥

中央社2018/05/29 22:01
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社東京29日綜合外電報導）川普與金正恩的高峰會看似峰迴路轉，可望如期登場，不過平壤對華府所提供的美式經濟繁榮願景卻日益不耐煩，認為這是美國企圖顛覆北韓政權的美化手段。

美聯社分析指出，在籌備下月新加坡舉行的峰會之際，這對金正恩來說是核心議題，川普不能等閒視之。

金正恩與川普同樣熱切盼望峰會儘快舉辦，然而，有人卻把金正恩過去幾個月突然改採外交方式降低緊張局面，視為是他渴望獲得美國經援以及民間企業的技術。金正恩對此感到頭大，因為他不能被認為是以順民之姿來到峰會。

川普與他的高層官員暗示，只要金正恩承諾棄核，美國企業家將讓北韓殘破的經濟枯木逢春。川普說：「我真心相信北韓極具潛力，有朝一日將成為經濟繁榮大國。」

國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也表示，若美國解除制裁，可讓北韓創造足以與南韓匹敵的經濟繁榮。他還暗示，美國人可協助北韓建立電網、開發基礎建設，提供最精良的農業設備與技術。

北韓對於加強和中國、南韓或俄羅斯的貿易往來更加有興趣。一旦美國解除制裁，金正恩就能達到上述目標、提高統治正當性並獲得安全保障，這才是他最在意的。

在川普「最大限度壓力」政策下，國際對北韓的制裁更甚以往。若能鬆綁，平壤就有希望與全球金融機構打交道。

金正恩最不想要的就是放棄核武，讓美國商人占領他的國家，這對北韓不是經援，而是威脅。如果打開大門讓投資人湧入，難免引發人民呼籲改革、放鬆掌控與限制，這些都將被視為對金正恩絕對權威的威脅。

在蓬佩奧提到重建北韓經濟的計畫後，北韓外務省第一副相金桂冠馬上回擊，表示平壤沒有興趣。

北韓官方報紙勞動新聞27日發動另一波攻擊，稱美國福斯新聞網（Fox News）、哥倫比亞廣播公司（CBS）、有線電視新聞網（CNN）「輕率胡言亂語說，朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）如達到美國的要求，可獲得『大規模的非政府經濟援』」。這番批評倒是小心翼翼，並未直接針對川普。

勞動新聞加強意識形態措辭的回應，強調社會主義制度的優越性及獨立的價值，警告「帝國主義者」勿使出狡詐陰謀。在北韓，帝國主義者是「美國人」的代名詞。

勞動新聞27日在社論中說：「帝國主義者的盤算是，如果能使人們的意識形態墮落並崩潰，挑起社會的混亂，他們就能在不開一槍的情況下達到目標。」（譯者：徐崇哲）1070529

義大利西班牙政局動盪 美股開雙贏彩第107032期 頭...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan