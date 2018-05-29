影／和章子怡跑到腳筋崩斷　黃曉明沒在怕繼續演

黃曉明說：「當時跟章子怡在校園跑了很久，光那場奔跑戲就拍了很多天，甚至拍完隔幾個月，導演又補拍跑步鏡頭，而且我們不只跑10次，很多跑步情節也沒用到被剪掉，我當下還把腳筋給崩斷了，那是在清華校園的一個噴泉那邊，當時感覺好像有人用石子打了我一下，之後去看醫院，醫生說我把腳筋給撕裂了，要我好好休息不能再跑，但為了不耽誤劇組，我還是堅持拍下去，反正拍《白髮魔女傳之明日天國》（2012年），我都曾經拍到左腳骨折了，腳筋撕裂有什麼關係，我很會用上半身演戲的。」

大陸男神黃曉明今（29）日在台出席「兩岸電影展」開幕片《無問西東》茶敘，談到拍攝時印象深刻的地方，他透露與章子怡在清華大學奔跑的戲，居然曾經跑到腳筋崩斷，嚇到在場所有記者。

黃曉明在片中飾演清華大學學生陳鵬，拍攝時他已經35歲，「大學時候的我跟陳鵬差不多，很木訥，就像導演說的我那時候就像一塊漂亮的木頭，做演員也不敢大聲說話。」還有觀眾甚至表示現年40歲的黃曉明看起來更年輕了，他表示可能是將近一年沒拍戲工作，因此保養得比較好。



▲黃曉明來台宣傳電影《無問西東》。（圖／記者陳明安攝，2018.05.29）

他也透露這一年故意不接戲的理由，「想在40歲之前好好思考，選擇之後想過的人生，畢竟40歲之前之後的人生很不一樣，未來挑戲要更慎重一點，不過我也不會就此不拍戲，我還是得掙錢養家呀，只是現在正好要到蛻皮蛻變的時候，給自己多一點靜下來的時間，而且現在孩子還小不能到處走，我就要陪他多一點。」

儘管沒有拍戲，黃曉明倒是投資監製了不少片子，像是《無問西東》他便是出品人之一，他說自己很想多投入藝術電影一點，即使賠錢也沒關係，自己年輕時候也曾從無到有被別人幫助，現在有能力了也想支持一些年輕導演，回饋別人為這個行業付出一些東西。

那有想過當導演嗎？黃曉明表示這件事要很慎重，「即使真的當導演，我也想做偏門一點的電影，內容最好是描繪親情的這種。」會邀請老婆Angelababy 一起拍片嗎？「勁量避免跟老婆拍戲，每天看到我們在一起多無聊，觀眾會沒有期待感，想說這二人老在一塊，拍電影還在一塊，更無聊。」有打算跟Baby再生一個嗎？「我尊重我老婆的想法，我們討論過這個事，我還滿想生一個女兒的。」



▲《無問西東》裡演出張震上司的韓童生（左）和章子怡師母的鄭錚，二位資深硬底子演員也隨片來台宣傳。（圖／記者陳明安攝，2018.05.29）