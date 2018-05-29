NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈黑豹勁裝奏效　37歲小威首戰過關大玩裸女私密處！泰國特殊行程曝光什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
娛樂

影／和章子怡跑到腳筋崩斷　黃曉明沒在怕繼續演

記者翁新涵╱台北報導2018/05/29 22:13
▲黃曉明來台宣傳電影《無問西東》。（影片／記者陳明安+陳思誼攝，2018.05.29）

大陸男神黃曉明今（29）日在台出席「兩岸電影展」開幕片《無問西東》茶敘，談到拍攝時印象深刻的地方，他透露與章子怡在清華大學奔跑的戲，居然曾經跑到腳筋崩斷，嚇到在場所有記者。

黃曉明說：「當時跟章子怡在校園跑了很久，光那場奔跑戲就拍了很多天，甚至拍完隔幾個月，導演又補拍跑步鏡頭，而且我們不只跑10次，很多跑步情節也沒用到被剪掉，我當下還把腳筋給崩斷了，那是在清華校園的一個噴泉那邊，當時感覺好像有人用石子打了我一下，之後去看醫院，醫生說我把腳筋給撕裂了，要我好好休息不能再跑，但為了不耽誤劇組，我還是堅持拍下去，反正拍《白髮魔女傳之明日天國》（2012年），我都曾經拍到左腳骨折了，腳筋撕裂有什麼關係，我很會用上半身演戲的。」

黃曉明在片中飾演清華大學學生陳鵬，拍攝時他已經35歲，「大學時候的我跟陳鵬差不多，很木訥，就像導演說的我那時候就像一塊漂亮的木頭，做演員也不敢大聲說話。」還有觀眾甚至表示現年40歲的黃曉明看起來更年輕了，他表示可能是將近一年沒拍戲工作，因此保養得比較好。


▲黃曉明來台宣傳電影《無問西東》。（圖／記者陳明安攝，2018.05.29）

他也透露這一年故意不接戲的理由，「想在40歲之前好好思考，選擇之後想過的人生，畢竟40歲之前之後的人生很不一樣，未來挑戲要更慎重一點，不過我也不會就此不拍戲，我還是得掙錢養家呀，只是現在正好要到蛻皮蛻變的時候，給自己多一點靜下來的時間，而且現在孩子還小不能到處走，我就要陪他多一點。」

儘管沒有拍戲，黃曉明倒是投資監製了不少片子，像是《無問西東》他便是出品人之一，他說自己很想多投入藝術電影一點，即使賠錢也沒關係，自己年輕時候也曾從無到有被別人幫助，現在有能力了也想支持一些年輕導演，回饋別人為這個行業付出一些東西。

那有想過當導演嗎？黃曉明表示這件事要很慎重，「即使真的當導演，我也想做偏門一點的電影，內容最好是描繪親情的這種。」會邀請老婆Angelababy 一起拍片嗎？「勁量避免跟老婆拍戲，每天看到我們在一起多無聊，觀眾會沒有期待感，想說這二人老在一塊，拍電影還在一塊，更無聊。」有打算跟Baby再生一個嗎？「我尊重我老婆的想法，我們討論過這個事，我還滿想生一個女兒的。」


▲《無問西東》裡演出張震上司的韓童生（左）和章子怡師母的鄭錚，二位資深硬底子演員也隨片來台宣傳。（圖／記者陳明安攝，2018.05.29）

關鍵字黃曉明無問西東兩岸電影展
AV女優明日花綺羅大變身　萌翻天劉嘉玲拿一疊「道歉卡」威脅梁朝偉

相關新聞

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan