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中央社

兩韓高階會談 南北韓互換代表團名單

中央社2018/05/29 22:17
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者姜遠珍首爾29日專電）南北韓雙方今天互相通報出席6月1日兩韓高階會談的代表團名單。南韓政府期待雙方透過這次會談更迅速、有系統地落實南北韓領袖4月27日簽署的「板門店宣言」。

南韓聯合新聞通訊社報導，統一部表示，南韓向北韓通報兩韓高階會談與會者名單，代表團由統一部長趙明均擔任首席代表，包括國土交通部第2次官（副部長）金正烈、文化體育觀光部第2次官盧泰剛、統一部統一政策室長金南中和國務總理室審議官安文顯（音）。

北韓今天也向南韓通報與會代表團名單，內容與15日北韓通報的內容一致。北韓代表團由祖國和平統一委員會委員長李善權、鐵道省副相金潤革、體育省副相元吉宇、祖國和平統一委員會副委員長朴勇一、民族經濟合作委員會副委員長朴明哲5人組成。

值得一提的是，南韓國土交通部次官金正烈和北韓鐵道省副相金潤革將與會，雙方可能就銜接並升級改造東西海岸跨越軍事分界線的鐵路及公路項目等經濟合作進行討論，將會取得何種進展備受關注。

報導說，在這次兩韓高階會談上，雙方有望就商討離散家屬團聚問題的紅十字會會談、討論南北韓共同參加8月亞運會的體育會談、南北韓將軍級軍事會談等具體日程進行磋商，並討論合辦6‧15宣言紀念活動、在開城設立聯絡事務所等事宜。

兩韓高階會談原定本月16日舉行，但北韓於當天凌晨以韓美進行「大雷霆」聯合軍演為由，片面取消會談。之後，南韓總統文在寅與金正恩於26日在板門店「統一閣」舉行第二次高峰會，商定6月1日舉行兩韓高階會談。（編輯：郭中翰）1070529

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