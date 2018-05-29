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稱「一往情深」卻追蹤上百正妹　男狠殺直播主女友遭收押

社會中心／綜合報導2018/05/29 23:01
▲廖姓男子不甘遭邱姓女友分手，竟持刀將邱女刺死。（圖／翻攝自廖男臉書、17直播網頁 , 2018.05.29）
▲廖姓男子不甘遭邱姓女友分手，竟持刀將邱女刺死。（圖／翻攝自廖男臉書、17直播網頁 , 2018.05.29）

台北市 27 歲廖姓男子不甘遭邱姓女友分手，竟持水果刀砍殺對方，邱女身中 4 刀傷重不治。廖男落網後供稱自己對邱女一往情深，但交往後才知道對方在酒店上班還跟他提分手，氣憤下失手殺害前女友。不過有網友發現，廖男不僅在行凶前一天將臉書感情狀態改為「喪偶」，追蹤清單也幾乎都是正妹、網紅。而廖男在今（ 29 ）日下午複訊後遭檢方聲押禁見，法院晚間裁定收押。

狠心殺害女友，廖男到案後供稱，自己對邱女「一往情深」，不料在交往一年後卻發現對方在酒店上班，之後又得知她經常出入牛郎店，幾個月前還以很多人要追求她為由提分手，讓他無法接受，這段期間也一直想跟邱女復合，昨日晚間才會持刀和童軍繩前往邱女住處談判，企圖以死相逼，卻失手殺害女友。

但邱女親友則反駁廖男「一往情深」的說法，表示他不僅曾偷吃被邱女抓包，還曾叫「外送妹」到邱女住處做性交易，而案發後大批網友湧入廖男臉書痛罵，也發現廖男在行凶前就將感情狀態改為「喪偶」，懷疑他預謀犯案，追蹤清單也幾乎都是正妹、網紅，多達 100 多人。


▲廖男臉書追蹤名單幾乎全是正妹、網紅。（圖／翻攝自廖男臉書 , 2018.05.29）

檢方偵訊時，廖男堅稱無意殺害邱女，拿刀和童軍繩去找邱女，只是希望對方能聽他把話說完，兩人拉扯中不慎刺中女友，檢方複訊後向台北地方法院聲請羈押禁見。

法官根據邱女遺體相驗結果，顯示死者身中 4 刀，背部兩刀深入胸腔的穿刺傷為致命傷，加上目擊證人指出，當時廖男右手持刀，左手架住邱女脖子阻止她求救，認為廖男持刀前往邱女住處非臨時起意，對其有強烈攻擊意圖。

法官認為，廖男涉犯殺人罪嫌重大，所涉為本刑 5 年以上有期徒刑之罪，加上他在台灣並無資產，有足夠理由認為他有逃亡之虞，今日晚間裁定廖男羈押不禁見。

關鍵字直播主情殺殺人收押網紅
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