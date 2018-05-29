梁朝偉「道歉卡」一大疊　劉嘉玲拿來威脅老公

52歲的劉嘉玲，2008年嫁給梁朝偉已經10年，近日她上大陸節目《女人有話說》聊夫妻相處之道大曬恩愛，自爆梁朝偉在二人爭執過後，會寫卡片跟她道歉，現在一大疊卡片還被劉嘉玲放在櫃子裡，不時拿出來看看，要是梁朝偉再犯，還會拿來調侃威脅他一下。

劉嘉玲透露自己是一個很重視節日、紀念日的女人，比方情人節會要求梁朝偉一定要送花，「很多回憶是要靠自己製造出來的，你可以不送珠寶給我，但你花一定得要送。」她還自爆珍藏了一大疊老公梁朝偉親手寫給她的道歉卡，而且劉嘉玲會不時拿出來「回味」一下，同時調侃嚇嚇老公，虧他說：「哎，你那時候做錯了那個事情，說了對不起我的話！」光想像當時的場面都覺得溫馨和甜蜜，原來梁朝偉和老婆的浪漫方式，走的是這個路線。