英報推薦6大自行車新天堂 台灣入列

貝倫尼首先列出台灣。她表示，雖然台灣比較有名的是珍珠奶茶和凱蒂貓Hello Kitty火車，而不是自行車文化，但其實街頭巷尾有許多地方可租借自行車，更不用提台北各處的共享單車YouBike站，租借費低廉。

過去提到自行車天堂，會想到荷蘭，不過記者貝倫尼（Jeanine Barone）撰文表示，除了阿姆斯特丹、法國羅亞爾河谷、哥本哈根之外，還有6個適合單車客去挖掘的新地點，雖然這些地點相對不那麼有名，但絕對值得一訪。

（中央社記者戴雅真倫敦29日專電）英國「獨立報」推薦6大最具異國情調的自行車新天堂，台灣和南韓等地入列。

貝倫尼表示，台北和各縣市都有許多景色優美的自行車道，她特別推薦南投縣日月潭自行車道，可以享受豐富綠意。尤其是清晨時段的向山月潭自行車道，可充分享受湖光山色。

貝倫尼也推薦需要一點冒險精神的自行車旅遊地，像是非洲最大、全球第四大島馬達加斯加。她表示，雖然當地自行車店很少、道路也不平整，但騎自行車是體驗在地自然生態的最佳辦法。此外，在南非的西開普敦，雖然獵遊最為熱門，但騎自行車更可以飽覽美景。

她也推薦克羅埃西亞的南達爾馬提亞群島（SouthDalmatian Islands），雖然夏季旅客如織，但其實一年四季都是好天氣，非常適合在春、秋來一趟自行車之旅。

貝倫尼推薦的第5個地點是較鮮為人知的南韓。她表示，其實南韓是全世界最友善的自行車國家之一，有超過1500英里長的自行車道，行經路線包括聯合國教科文組織的世界遺產。首爾則有公共自行車Seoul Bike提供租借。

她最後推薦的是葡萄牙亞速爾群島（Azores）。亞速爾群島由9個火山島組成，各有不同的美麗自然景觀，值得騎乘自行車一一探索。（編輯：郭中翰）1070529