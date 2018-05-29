NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈黑豹勁裝奏效　37歲小威首戰過關大玩裸女私密處！泰國特殊行程曝光什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

救童蜘蛛人 加入巴黎消防隊

中央社2018/05/29 22:49
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社巴黎29日綜合外電報導）來自馬利的22歲「蜘蛛人」賈薩瑪爬上公寓陽台拯救一名懸在半空中的小孩，英勇的行為贏得嘉許，讚美之聲不絕於耳。他今天朝法國公民身分邁出第一步，並加入消防隊。

賈薩瑪（Mamoudou Gassama）徒手爬上公寓4樓救人，影片在網路上吸引數以百萬計的人觀看，讓他贏得全球名聲，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）並承諾要給予他公民資格。

穿著白色運動寬長褲、頭戴黑色棒球帽，賈薩瑪在巴黎郊區波比尼（Bobigny）提交合法居留申請文件時，面對媒體狂熱搶拍報導，顯得有點不知所措。

地方官員杜然德（Pierre-Andre Durand）說：「看到他的英勇行為，誰不印象深刻、心生欽佩呢？他協助有難的人，在我們的社會並不多見。」

賈薩瑪經由危險的地中海移民路線由義大利抵達法國。官員說，他1個月內可收到工作許可證，約3個月收到公民身分文件。

身手矯健的賈薩瑪也造訪一個消防隊，與巴黎消防救援單位簽署10個月的實習，每月薪水近600歐元（約新台幣2萬1000元）。

獲救小男孩的家屬今天感謝賈薩瑪反應迅速，小男孩的祖母告訴RMC電台，她看到賈薩瑪搶救孫子的影片「深受感動」，她要「大大感謝」賈薩瑪。（譯者：羅苑韶/核稿：嚴思祺）1070529

桃園男子疑情緒失控 砍殺...陸委會：中共動輒以金錢威逼...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan