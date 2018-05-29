陸委會：中共動輒以金錢威逼他國 無從狡辯

（中央社台北29日電）陸委會今晚表示，中共當局藉「一帶一路」、高額貸款投資等方式，強拉並誘迫台灣邦交國接受其「一中原則」以打擊台灣，並在國際間動輒以金錢干預他國，粗暴行徑「廣為周知、無從狡辯」。

中國外交部發言人華春瑩今天在例行記者會上聲稱，「台灣當局所謂中國大陸進行金錢外交的說法『毫無根據、純屬污衊』」。行政院大陸委員會晚間則針對華春瑩的說法，以書面作上述回應。

陸委會表示，中共當局利用台灣邦交國社會經濟發展需求等因素，藉「一帶一路」名目、高額貸款投資基礎建設等方式，強拉並誘迫接受其「一中原則」以打擊台灣。