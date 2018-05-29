台灣睫毛技術獨步全球 印度美容展吸引人潮

印度第9屆美容展（9th Beauty & Spa Expo）28日、29日在新德里展覽中心展出，共有來自台、日、韓、德、法、義、俄等國180多家廠商參展，台灣唯一參展廠商翔盛國際美業（Biomooi），偕同中華鵑繡植睫協會（PEA）為展覽帶來的嫁接睫毛與燙睫毛技術與產品，成為展場焦點。

（中央社記者康世人新德里29日專電）印度隨著經濟成長，美妝市場龐大，台灣翔盛國際美業和中華鵑繡植睫協會昨天、今天帶著獨步全球的植睫毛技術與產品參加印度美容展，在180多個參展廠商中吸引相當的關注。

在展場示範燙、接睫毛技術，且常在各國展演與教學的PEA國際講師吳琯珺說，嫁接睫毛和燙睫毛技術原本以南韓最發達，但台灣因專注技術精進，嫁接睫毛的精緻度、完美度和速度都已超越日、韓和歐美。

她說，PEA國際講師的標準是必須在60分鐘內完成嫁接睫毛200根，還要符合精緻與完美的要求，至於翔盛國際山茶花系列睫毛由於易於嫁接，更要求必須在10分鐘完成200根睫毛嫁接，至於600根睫毛嫁接則要在30分鐘內完成，標準都高出其他國家很多。

翔盛國際美業國際部業務代表林吟怡則說，翔盛去年在香港參展時，發現印度客戶明顯增加，因而決定首度嘗試到印度參展，希望能尋找代理商打開市場。

林吟怡說，全球美妝市場蓬勃發展，產值逐年攀升，又以亞太成長最快，產值上看700億美元，而亞太地區又以印度市場成長最快，產值可達26.8億美元，年成長率高達15%到20%，加上包括歐美品牌，很少美妝業進軍印度市場，是一塊處女地，翔盛將積極耕耘。

她表示，翔盛12年前從代工轉型做品牌，因為在假睫毛毛料等技術開發領先全球，2014年開發出山茶花（camellia）系列嫁接睫毛後，嫁接密度、自然與完美度及維持時間都超過競爭者太多，2017年一年間受邀到全球50個城市展開巡迴課程，成為世界領導品牌。

此外，林吟怡說，公司注重的是提供完整課程協助培訓在地美睫技師，相信進軍印度市場後，只要3天基礎培訓及1到2個月的強化培訓，將幫助更多印度年輕人創業。

由於技術與產品傑出，翔盛的攤位吸引許多印度參觀者體驗和參觀，許多專業美容師也都親自體驗，並接洽盼引進相關產品與技術。

在現場體驗燙睫毛的印度美容師喬蒂梅塔（JyotiMehta）向中央社記者表示，體驗後覺得台灣的睫毛技術與產品比別國的更自然，在印度發展空間大，她打算引進幫她的客人服務。（編輯：郭中翰）1070529