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圖／木村拓哉女兒首談父母　公開臉上「二點」遺傳

娛樂中心╱綜合報導2018/05/29 23:14
▲Koki透露自己臉上的二顆痣，右邊眉毛邊的痣遺傳自媽媽工藤靜香，左邊眼睛邊的痣遺傳自爸爸木村拓哉。（圖／翻攝ELLE JAPAN推特，2018.05.29）
▲Koki透露自己臉上的二顆痣，右邊眉毛邊的痣遺傳自媽媽工藤靜香，左邊眼睛邊的痣遺傳自爸爸木村拓哉。（圖／翻攝ELLE JAPAN推特，2018.05.29）

木村拓哉跟工藤靜香的15歲小女兒光希，宣布以Koki之名出道做模特兒，更成為最新一期日版雜誌《ELLE》的封面人物，加上170公分的身高，以及與爸爸的五官有如複製，震動日本引爆話題。有報導指木村知道做藝人的辛酸，因此曾經不贊成女兒入行，但今年光希已經讀高中，他覺得女兒長大了，於是尊重女兒的決定。

Koki接受《ELLE》訪問時透露，自小就喜歡漂亮的東西，小時候還曾經想開花店，「看到媽媽畫的畫，或者家裡的寫真集，好喜歡漂亮的東西。」Koki為了當頂級模特兒，上過模特兒課程，又精通日文、英文、法文，現正在學習西班牙文，小小年輕已經為了成為名模努力。

Koki目前在東京就讀國際學校，愛好音樂的她也很喜歡吹長笛和彈琴，曾以作曲家身分為媽咪靜香以及中島美嘉寫歌，完全遺傳了爸爸媽媽的美貌與才藝。不過Koki最後還是決定當模特兒，「我會繼續做音樂，但我憧憬的始終是從寫真集裡，看到的90年代模特兒。我的夢想是成為一個能夠令人著迷的模特兒，可以根據不同服飾演繹出不同個性。」她的偶像是超模辛蒂克勞馥。


▲170公分的Koki一出道就萬眾注目。（圖／翻攝ELLE JAPAN推特，2018.05.29）

Koki受訪時提到父母，她說自己的魅力是在雙眼，因為左右兩邊都有黑痣：「媽媽的痣在右邊，爸爸的在左邊，我就兩邊都有，我認為這是父母給我的禮物。」Koki又透露，父母教導自己不要跟別人做比較，「別人是別人，自己是自己，不要與人比較，最重要是相信自己的實力，找出長處、短處，一步一步向前，教導我這些的父母，是我的驕傲。」

Koki投身藝能界馬上開了Instagram，才沒幾天Ig的追隨者人數便暴增，現在她的粉絲人數已經近40萬，比媽咪靜香的21.9萬粉絲還多。

關鍵字koki木村拓哉工藤靜香
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