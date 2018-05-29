政策自然環境利多 台日離岸風電吸引投資

（中央社東京29日綜合外電報導）在政府支持發展潔淨電力的利多政策鼓勵下，尚未開發的離岸風電正吸引日本最大幾家綜合商社，驅使他們投資台灣和日本的風電計畫。

彭博報導，總部位在東京的三井物產株式會社（Mitsui & Co.）本月收購新加坡玉山能源公司（YushanEnergy Co.）在台灣的海龍離岸風電計畫20%的股權。海龍計畫預計發電300 MW（百萬瓦），可能需耗資18億美元（約新台幣540億元）開發。

三菱集團（Mitsubishi）也正和企業夥伴合作，準備在台灣近海建造獨立的新創風電廠。丸紅株式會社（Marubeni Corp.）則正在日本北部秋田縣進行2項離岸風電開發計畫。