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梅雨季來臨　過敏一旦誘發很難根治

記者林雁茹／綜合報導 2018/05/30 10:00
▲璟馨婦幼醫院兒科醫師郭淑珠。（圖／醫師提供）
▲璟馨婦幼醫院兒科醫師郭淑珠。（圖／醫師提供）

梅雨季又來了！家長平時應留心，別以為寶寶打噴嚏只是因為覺得冷，或皮膚紅癢只是因為空氣太潮濕，其實這些小症狀都是過敏的初期反應，代表寶寶可能有敏感體質，一但誘發過敏，將有許多不舒服的症狀接踵而至，尤其以皮膚及呼吸道過敏最常見，常伴隨著皮膚搔癢不止、連連打噴嚏、流鼻水或哮喘等狀況，甚至可能導致其他大病小病不斷。這個時節濕度及溫度變化大，因過敏來求診的小病人都會增加二到三成，要讓寶寶遠離過敏，平時就要做好預防！

過敏影響的層面非常廣，且是一種循序漸進的過程，可能隨年齡增長日益嚴重，一般稱之為「過敏進行曲」。大家較熟知的過敏表現，像是異位性皮膚炎、過敏性鼻炎、嬰兒腸絞痛，剛開始被誘發時可能只是皮膚紅癢、鼻子不通順等輕微症狀。臨床觀察發現，過敏會增加呼吸道黏膜的分泌，容易使細菌附著於呼吸道，破壞抵抗感染能力，增加生病的機會，因此過敏兒的抵抗力就會比一般寶寶弱。璟馨婦幼醫院兒科醫師郭淑珠指出，她最常叮囑家長的一句話就是「預防勝於治療」，在還沒有症狀時就避開過敏原，否則一旦誘發，就回不去了。尤其三歲之前是奠定一輩子體質的關鍵期，預防過敏的工作萬萬不可輕忽。

「做好個人衛生與環境清潔」是多數家長熟知的過敏預防方式，但這樣還不夠！內在也得同步透過飲食打底，才能由內而外養成良好體質，嬰兒哺育建議以母乳作為第一優先，因為腸道發育尚未成熟，無論是消化或是在免疫功能上都比較不足，而母乳中的成分最適合寶寶吸收，且有助於預防過敏。

對寶寶來說，雖然哺育母乳是最好的狀況，但現今的職業婦女非常多，寶寶一歲後，或因有其他因素而無法繼續哺育母乳的媽媽，此時便需借助配方奶。以我自己為例，當時也是因為工作因素加上奶量不足，而寶寶又適應不了一般的配方奶，所以選擇透過特殊的技術處理過的「部分水解蛋白配方」，原本牛奶中較難被腸胃吸收的大分子蛋白質被切成小分子，寶寶比較好吸收，攝取後也較不易引起免疫系統過度反應，有助於幫寶寶調整體質。

有家長會問，部分水解蛋白配方是不是比較不營養？其實不然，其原理就像是把50元換成5個10元，營養價值是一樣的。坊間配方奶產品很多，建議挑選經過大型實證的品牌，幫寶寶的健康做準備。

**寶寶若有潛在過敏風險，有過敏家族史，建議尋求兒科醫師飲食建議**

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