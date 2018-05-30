梅雨季來臨　過敏一旦誘發很難根治

梅雨季又來了！家長平時應留心，別以為寶寶打噴嚏只是因為覺得冷，或皮膚紅癢只是因為空氣太潮濕，其實這些小症狀都是過敏的初期反應，代表寶寶可能有敏感體質，一但誘發過敏，將有許多不舒服的症狀接踵而至，尤其以皮膚及呼吸道過敏最常見，常伴隨著皮膚搔癢不止、連連打噴嚏、流鼻水或哮喘等狀況，甚至可能導致其他大病小病不斷。這個時節濕度及溫度變化大，因過敏來求診的小病人都會增加二到三成，要讓寶寶遠離過敏，平時就要做好預防！

過敏影響的層面非常廣，且是一種循序漸進的過程，可能隨年齡增長日益嚴重，一般稱之為「過敏進行曲」。大家較熟知的過敏表現，像是異位性皮膚炎、過敏性鼻炎、嬰兒腸絞痛，剛開始被誘發時可能只是皮膚紅癢、鼻子不通順等輕微症狀。臨床觀察發現，過敏會增加呼吸道黏膜的分泌，容易使細菌附著於呼吸道，破壞抵抗感染能力，增加生病的機會，因此過敏兒的抵抗力就會比一般寶寶弱。璟馨婦幼醫院兒科醫師郭淑珠指出，她最常叮囑家長的一句話就是「預防勝於治療」，在還沒有症狀時就避開過敏原，否則一旦誘發，就回不去了。尤其三歲之前是奠定一輩子體質的關鍵期，預防過敏的工作萬萬不可輕忽。