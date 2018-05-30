慈濟2018年五大洲逾25萬人浴佛

在亞洲，慈濟援建的菲律賓奧莫克大愛村村民和附近民眾共超過2500位參與浴佛。大愛村民編演話劇，透過天使與魔鬼的拔河，鼓勵多行善、勿造惡。村民維馬克過去20幾年多次進出監獄，住進大愛村後改過向善，跟妻子一起經營小攤位，透過浴佛典禮，帶著家人在眾人面前表達感恩，並發願要好好做人。

慈濟在五月於全球37個國家地區舉辦浴佛典禮，海外慈濟志工配合當地時間、節日舉辦浴佛，與會人士包含當地志工、民眾、僑界、還有各宗教界人士，慈濟浴佛共有不同語言、宗教、種族的民眾逾25萬人次共襄盛舉，一同為天下祈福。

「聲聲念佛號、愛心無藩籬；來自不同國家、種族的人響應浴佛，不同的語言與宗教，共同的信仰是祈福。」

菲律賓人民主要信仰天主教，修女帶著教會學校的學生參加在菲律賓靜思堂的浴佛典禮，感受宗教之美。莉札修女表示，慈濟是佛教組織，他們的目標是散播大愛，以慈悲至誠的心，歡喜地為最窮苦的人付出，這和我們教會不謀而合。



▲慈濟在菲律賓奧莫克大愛村舉辦浴佛，共有超過2千5百人參與。（圖／慈濟基金會提供）

在多宗教信仰的國家印尼，慈濟在印尼靜思堂舉辦二場浴佛共有超過4千人參加，各宗教界人士也來參與。印尼宗教部蘇瑞亞迪部長表示，這是一種具體的步驟，也說明宗教不是為了利益自己，而是用來利益人群。

在歐洲，慈濟志工於英國倫敦、奧地利維也納、法國巴黎、德國慕尼黑等城市舉辦浴佛典禮。其中一場在德國慕尼黑的格拉紹(Grassau)市政府文化廳舉辦，參與會眾除了當地民眾，還有來自敘利亞、伊拉克、阿富汗、巴基斯坦等難民一起來祈福，其中有11位來當志工。

在美洲，慈濟志工在多元文化的加拿大舉辦浴佛典禮，卑詩省和溫哥華市也特地派員參加，並頒發「慈濟日」證書，肯定慈濟志工的長期付出。



▲加拿大卑詩省兒童照護省務廳長陳葦蓁(右三)、溫哥華市議員雷建華(右二)出席慈濟浴佛，並頒發「慈濟日」證書。（圖／慈濟基金會提供）

在非洲，當地志工將英文翻成當地語言祖魯語、邵那語等講解浴佛含意，跟著中文「禮佛足」、「接花香」進行浴佛，不同語言、共同虔誠。

在大洋洲，紐西蘭慈濟志工特地幫聽不懂中文的民眾準備翻譯機，為行動不便的長者準備「行動浴佛車」；在澳洲，墨爾本慈濟志工在車庫舉辦浴佛，當地民眾不畏冬日寒風前來浴佛。



▲澳洲黃金海岸聯絡處結合孝親活動舉辦浴佛，母親收到孩子的奉茶感動不已。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟基金會表示，慈濟在5月底前陸續舉辦超過5百場浴佛典禮，民眾透過浴佛洗淨塵世的煩惱，儘管語言、信仰不同，為天下祈福的心念一致。