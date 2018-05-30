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娛樂

我愛媽咪／梁文音把「我愛你」放嘴上　最愛婆婆的這道菜

記者吳雨婕／專訪2018/05/30 11:01
▲梁文音專訪。（圖／記者林調遜攝 , 2018.05.24）
▲梁文音專訪。（圖／記者林調遜攝 , 2018.05.24）

梁文音於2年前踏入家庭，婚姻生活依然甜蜜蜜，談起這次的專輯《副駕駛座的風景》，工作團隊遠赴歐洲取景，老公也愛相隨，在拍攝MV結束後，像是體驗二次蜜月般，來了一段小旅行。

在異地梁文音也不忘買了要給公婆的禮物，送了大公事包給公公、小側背包給婆婆。聊到公婆，梁文音的話匣子像是被打開了，她說到婆婆對她的好，「我婆婆去哪裡都會想幫我買東西，上禮拜從韓國回來，買了很多保養品給我，之前去以色列也買很多小飾品。」看得出婆婆把梁文音當作自己女兒疼愛，所以梁文音出國去玩時，心裡也總是會想著要為公婆送上一點小心意。


▲梁文音與公婆感情非常好。（圖／記者林調遜攝 , 2018.05.24）

年幼就失去父母的梁文音，甜甜的稱呼婆婆為媽媽、公公為爸爸，口中盡是「爸爸、媽媽」對她的好，這對公婆，就像是上天送給她最棒的禮物。

今年母親節，梁文音送上在節目中獲得的鍋子給婆婆，她開心的比劃著，還提到除了最近工作比較忙外，基本上每個禮拜都會去婆婆家吃飯，還笑說婆婆廚藝真的非常好，很會煮山產。「我最喜歡她的雞湯，只要我有重要的演出，她都會送雞湯到我家。」梁文音綻開笑顏，滿足的說：「我婆婆對我超好的！」喜悅之情溢於言表。


▲梁文音最愛婆婆煮的雞湯，每逢重要演出，婆婆都會煮好送到家。（圖／記者林調遜攝 , 2018.05.24）

梁文音與公婆的感情如膠似漆，也會一起去看電影，最常帶他們去看的電影類型竟然是打打殺殺類的，不禁讓人失笑，梁文音分享前陣子與公婆、老公去看電影《一級玩家》，她因為真的太睏了，最終在電影院睡著，而公婆則是撐著看完，因為公公打算把這些生活小事，與教會的人分享。

沒有什麼明星家庭的光環，記者眼中看到的是簡單的生活與幸福。


▲梁文音很喜歡帶公婆一起去看電影。（圖／記者林調遜攝 , 2018.05.24）

也許是因為與公婆非常親近，梁文音笑說常常把「我愛你」放嘴上，「我超會講愛你，會說『愛你喔媽媽』。」婆婆也會給予相同的回應，梁文音解釋：「他們家裡的關係本來就是常說我愛你，不會有尷尬在裡面，常常擁抱啊，一開始看到覺得很特別，因為我也會對姊姊、弟弟這樣。」她想了想，臉上滿是幸福的笑意：「這個家庭怎麼能不嫁呢？」

她也提到公婆常常做出令人感動的事情，由於公公、老公、小叔三人都一起工作，意見上偶有分歧，但公公在公事上要有老闆的樣子，工作上有衝突，只能對事不對人，但下了班，公公就會變回「父親」，用寫信的方式，告訴老公、小叔這樣做的理由，「他會寫很多，A4的紙兩三張。」梁文音笑說，結果老公看完都沒什麼回應，讓公公很傷心，「都什麼年代了啦～」不只有老公有拿到公公給的長信，梁文音也常常拿到公公親手寫的卡片，卡片上總是充滿許多勵志小語，讓她非常窩心。


▲梁文音的公公親自寫卡片給梁文音。（圖／翻攝IG , 2018.05.24）

梁文音則是稱讚婆婆有一雙非常願意傾聽的耳朵，「你需要她的時候把所有事情放下來，她會特別把時間給我們，並給具體的意見。」婆婆總是站在梁文音的角度著想，還會看出她有心事，希望她能講出來，不要憋在心中。


▲梁文音稱讚婆婆有一雙非常願意傾聽的耳朵。（圖／記者林調遜攝 , 2018.05.24）

關鍵字梁文音母親節婆媳相處
小S怒喊「我退出」全因這件事男星客串《金家》　發福圓臉認不出

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