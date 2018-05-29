三強鼎立　綠打政策牌可降低柯文哲外溢效應

她坦言，柯文哲確實有分裂一些綠營的選票，造成綠營未整合、大家都受傷的狀況，「深綠覺得被柯文哲欺騙，因為柯態度轉變；淺綠覺得民進黨幹嘛自提，存心讓柯文哲可能落選」，因此綠營需要有一段時間的修復期，等修復好了後，民進黨就會全力以赴衝刺，盡力拉高選票。

許淑華表示，在民眾普遍討厭藍綠的情況下，柯文哲的呼聲較高，但數字也顯示，未表態的民眾有高達三成之多，這三成的選民，就是姚文智要去努力爭取的空間。

民進黨選對會日前建議徵召立委姚文智出征北市，藍、綠、白三強對戰局勢成形。不過民調顯示，姚文智的支持度與台北市長柯文哲、國民黨參選人丁守中仍有差距，民進黨似乎是「未戰先敗」，對此，民進黨北市議員許淑華表示，只要姚文智好好打政策牌，民進黨不但有勝選機會，更可讓柯文哲在其他縣市的「外溢效應」降低。

許淑華認為，許多人覺得民進黨提名姚文智參選北市，是未戰先敗，但她覺得這倒未必，只要綠營民眾重新整合，修復分裂狀況，再配合中央政策，姚文智仍有勝選機會。因為現在很多民眾，不看藍也不看綠，看的是政策，而柯文哲最大的問題，在於柯的施政沒有太多讓人有感的亮點。她問過很多年輕人「為何支持柯文哲」，大部分的人都只說「台北車站前公車道拆很快」，答不出其他政績，因此民進黨只要結合中央的力量，提出一個讓台北市民、全台民眾有感的政策，相信多少會減少柯文哲的外溢效應。

許淑華強調，民進黨打政策牌，對象不會只有柯文哲，丁守中也是目標之一，雖然丁守中為了台北市長準備很久，但民眾大多認為丁的政策較守成，沒有亮點和突破性的思維，而姚文智目前提出的政策論述，其實滿多人是有感的，民進黨希望用政策來吸引中間選民和年輕選票，並讓柯文哲的外溢效應降低，「政策能不能把效應極大化，是未來要去思考的方向」。

面對北市三強鼎立的狀況，許淑華說，議員選情確實有受到一些衝擊，特別是年輕選票這部分，因為民進黨和柯文哲合作這幾年，「相信他本人和他的團隊一定有感受到我們對他的包容與協助」，現在黨籍議員不能接受柯，不是因為柯對抗中央，或是柯的兩岸論述，而是民進黨每次協助柯推動政策，柯卻常常回過頭來反咬一口，甚至把責任推到民進黨身上；民進黨議員的要求，柯也不給正面回應，並以資源對議員「小施小惠」，一點也不公開透明，「好像自己就是一個資源分配者，很不應該」。

許淑華也指出，民進黨這麼幫柯文哲的忙，但有時議員對柯文哲的政策提出質疑，柯的網軍就會把所有指責丟到網路上發起攻擊，所以民進黨的議員在網路上遭受霸凌的情況是相當嚴重的。「對我們來說，選舉影響比較大的層面，可能就是網路上的謠言，或是似是而非的論述，造成年輕選票的流失，這部分是民進黨議員比較受傷的地方」，但理性看待的選民還是會自己去分析各種議題，判讀風向到底對不對，只要「選民有理性判讀的空間，慢慢這樣的影響力也會稍微減少一點」。

