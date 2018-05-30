名家論壇》賴祥蔚／NCC要求大愛重新上架的真相

自從慈濟開始以人道關懷去救援大陸災情以來，就一直有人持續想對慈濟冠上「愛中不愛台」的罪名。這真是不可承受之重，連孔子都有教無類了，難道菩薩們聞聲救苦竟還要先問身分？

不過最近因為大愛戲劇「智子之心」播出兩集就腰斬引起許多討論，有媒體刻意說這是國台辦施壓，連總統府也在5月28日回應時「提醒北京當局」要尊重創作。然而，對岸施壓的說法雖然吸睛，卻欠缺證據（詳細分析筆者另外寫過文章，玆不贅述），令人好奇是不是有人藉機放話要修理慈濟。

當台灣的許多電視台都已經放棄自製戲劇，慈濟基金會的大愛電視台仍持續自製戲劇及節目，而且在2017年的金鐘獎獲得13項入圍的佳績，算是電視台之中的模範生。

「真是不好意思，歹勢啦，你不是台灣人，我們不救喔。」這種話普通人也說不出口，何況強調慈悲濟世的宗教團體？最好還是人道歸人道、政治歸政治，不要混在一起。

大愛「智子之心」下架的真相尚待釐清，沒想到又引發了另一個謎題，這就是國家通訊傳播委員會（NCC）到底有沒有要求大愛電視台恢復「智子之心」上架。

有媒體批評NCC要求、「強迫」大愛電視台恢復「智子之心」上架，在5月23日甚至以「強迫智子之心上架 小英完勝川普和習大」為題發表評論。NCC立刻在5月24日否認，除了譴責不實報導，還強調只是要約談大愛電視台說明。NCC高層5月27日發文點名這篇評論是「不實報導」，同時分享NCC回應不實報導的新聞並註明「譴責不實報導」。

NCC有沒有要求大愛電視台恢復「智子之心」上架？媒體有沒有不實報導？有就有、沒就沒，這個謎題應該不難解。

據了解，NCC發給大愛電視台的公函寫著：「命」以適當的方式播出「智子之心」。公函用了「命」字，就此而言，要說NCC「強迫」大愛電視台恢復「智子之心」上架，當然不能算是不實報導。

不過NCC公文也提到恢復播出的方式可以包括網路播出，或是授權其他的電視台播出，所以NCC可能認為自己沒有強迫大愛電視台恢復「智子之心」上架，最起碼，沒有強迫一定要在大愛電視台上架。

一封公文，為什麼會引起完全不同的解讀？「命」是強迫嗎？或許NCC在急著「譴責不實報導」的時候，也可以想想為什麼媒體會這麼報導。

打開電視機可以發現不少頻道只提供粗製濫造的內容，相比之下，大愛是模範生，NCC應該用相同標準檢視所有電視台。對於這次事件，應該先釐清真相，並且在尊重媒體自律的前提之下，責成完善控管及溝通機制即可，不必去具體要求電視台該怎麼做。

●作者：賴祥蔚／台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長

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