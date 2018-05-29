法網／黑豹勁裝奏效　37歲小威法網首戰過關

而她也是現役球員中，在大滿貫法網出賽最多次的選手，Serena Williams拿過3次法網冠軍，最後一次是2015年。

Serena Williams曾在2002年法國網球公開賽至2003年澳網公開賽等連續四屆大滿貫女單賽事奪冠，為自己贏得「Serena Grand Slam」美名。

女版「黑豹」上身！37歲美國女子網球單打好手Serena Williams（小威廉絲）在法網首輪遇上捷克女將Krystina Pliskova，第一盤Serena Williams以7:6險勝，次盤則以6:4贏球，為她產後復出大滿貫首戰演出漂亮一役。

現年37歲的Serena Williams，也保持法網最年長奪冠紀錄，這場比賽對她而言，是身體跟心理兩者交織的艱苦戰役。

第一盤小威被Krystina Pliskova不少Ace球壓制，打得有點辛苦，雙方互保發球局，不過Krystina Pliskova頑強抵抗，也破了Serena Williams的盤末點，雙方進入搶七，一開始Krystina Pliskova連拿3點，但Serena Williams輕鬆反擊，最後拿下首盤。

不過第二盤Serena Williams2度破發，延續好手感一路殺到6:4，最後順利搶下首勝。

而他身上贊助廠商為她設計的「黑豹」連身衣，也成了球迷討論的話題。