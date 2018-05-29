美擬課500億美元陸商品關稅 陸：出乎意料

（中央社北京29日綜合外電報導）白宮今天發表聲明表示，將於6月15日前公布價值約500億美元的中國商品清單，擬對這些商品加徵25%關稅。中國對此表示出乎意料，並表示這違背雙方最近達成的共識。

針對白宮聲明，中國商務部新聞發言人迅速回應表示，我們對白宮發佈的策略性聲明既感到出乎意料，但也在意料之中，這顯然有悖於不久前中美雙方在華盛頓達成的共識。

發言人表示，無論美方公布什麼舉措，中方都有信心、有能力、有經驗捍衛中國人民利益和國家核心利益。中方敦促美方按照聯合聲明精神行事。