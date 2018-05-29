NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈黑豹勁裝奏效　37歲小威首戰過關大玩裸女私密處！泰國特殊行程曝光什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

義大利政局混亂 歐股收盤重挫

中央社2018/05/30 02:29
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社倫敦29日綜合外電報導）義大利政治不確定性引發義大利可能退出歐元區的憂慮，西班牙也面臨政治危機，歐洲股市和歐元今天續跌。義大利和西班牙股市收盤重挫，歐洲3大股市也收低。

法新社報導，米蘭股市FTSE MIB指數昨天已重挫，今天盤中一度跌逾3%，收盤重挫2.7%，以21350點作收。

馬德里股市IBEX 35指數今天盤中也一度跌逾3%，收盤下挫2.5%，收在9521.30點。

交易商IG的市場分析師馬洪尼（Joshua Mahony）表示：「投資人對義大利重新大選和政治不確定的憂心，引發歐洲市場全面顯著下挫。」

倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）下跌1.3%，收在7632.64點。

巴黎股市CAC 40指數下跌1.3%，收在5438.06點。

法蘭克福股市DAX 30指數下跌1.5%，收在12666.51點。

馬洪尼說：「義大利市場重挫並不意外，FTSE MIB指數跌到10個月來最低點，（義大利）2年期公債殖利率也創2013年來首度觸及2%。」

路透社報導，外界密切關注的義大利10年期公債和同期德國公債殖利率差，早盤大增80個基點，擴大至300餘個基點，反映出投資人擔心可能爆發新的歐元區危機。

義大利是歐元區第3大經濟體，僅次於德國和法國。由於義國總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）否決強烈疑歐派人選出任經濟部長，準總理因而下台，造成反體制的五星運動（Five Star Movement）和極右派的聯盟黨（League）組成聯合政府的計畫破局。

馬達雷拉隨後任命支持撙節的前國際貨幣基金（IMF）官員柯塔瑞里（Carlo Cottarelli）帶領技術官僚政府，且很可能在秋天重新大選。

這番混亂發展嚇壞投資人。他們擔心，重新大選可能讓基本上反歐盟的政黨選得更好。

不過，義大利銀行（Bank of Italy）總裁維斯柯（Ignazio Visco）表示，今天出現的市場拋售缺乏正當理由。他在義大利銀行於羅馬召開的年會上說，這波拋售「非常嚴重」，「除了出於情緒，沒有理由支持今天的市況」。

西班牙也正在醞釀危機，增添歐洲賣壓。由於西國總理拉荷義（Mariano Rajoy）的政黨在一場大規模的收賄審判中，被判處收受非法資金有罪，使得拉荷義面臨不信任投票的考驗。（譯者：陳政一）1070530

桃園男子逆倫砍殺 家中長...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan