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美中貿易交鋒 川普說好話其他部門下重手

中央社2018/05/30 03:18
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鄭崇生華盛頓29日專電）白宮今天發布聲明指出，針對中國的「301關稅」最終清單，將於6月中前公布；美國還將於6月底前公布對中國個人及實體的投資與出口管制及限制，目標是重要的科技產業。

美國總統川普一再強調他與中國國家主席習近平良好的個人關係，「我喜歡他（習近平），他喜歡我」，更不惜為違反美國制裁禁令的中國通訊設備大廠中興通訊說情，還承認會考慮要不要在「中興案」上賣習近平面子，是兩人間的一通電話所致。

另外，中國國務院副總理劉鶴日前訪美與美方官員對話，他隨後接受中國官方媒體訪問時宣稱「美中達成共識，不打貿易戰，停止互相加徵關稅」。

儘管當時美方的談派代表、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）後來接受美國媒體訪問也附和劉鶴說詞，然而，白宮今天的聲明顯示，主管貿易政策的行政單位加上國會的意見，不會讓中國想走「直通白宮」的交涉路線一路開綠燈，美中貿易戰雖有暫停，卻不曾終止，加徵關稅的作法，也即將實施。

白宮今天列舉四項重點，強調川普會對抗中國的「不公平貿易政策」，除再次點名「中國製造2025」，還細數多種中國的不公平貿易作為，並提出美國的因應之道。

白宮指出，根據「貿易法」的301條款，美國啟動針對中國的調查，將針對價值500億美元、含有工業重要技術的中國商品課徵25%關稅，白宮還特別提到將包括與「中國製造2025」計畫有關的產品，課徵關稅的最終產品清單，將於6月15日前宣布。

針對收購工業重要技術的有關中國個人與實體，美國也將實施特定的投資限制，並加強出口管制，相關措施將在6月30日前公布。

白宮還指出，美國貿易代表署針對中國的貿易歧視作為，狀告世界貿易組織（WTO），透過WTO爭端解決機制與中國交涉，也會持續進行。

白宮對中國的指責多圍繞「不公平」，包括中國多年來不公平貿易作為，一直占美國便宜，破壞公平與互惠的貿易，尤其「中國製造2025」這樣的產業政策，已傷害美國及全球企業；中國侵略性的方式試圖取得美國企業的科技，破壞美國的創意與創造力，傷害美國就業；對抗中國的不公平貿易作為，川普會挺身而出；川普也會保護美國的創新與創造力。

外界多解讀，川普政府內部在貿易上對中國的做法凸顯鷹派與鴿派的較量，但關鍵仍在儘管美國總統擁有強有力的決策權，美國體制卻不同於中國的「一人說了算」。

自從川普為中興說情以來、國會兩黨罕見地一致批判，展現民主的制衡（Check and Balance）原則，藉由推動立法，讓川普無法以總統之尊輕易為中興開綠燈。

而行政部門各有職掌，主管貿易政策的美國貿易代表署根據川普簽署的備忘錄，展開「301關稅」課徵的相關公聽機制，顯然，跟川普套交情、打電話，仍無法停止行政部門依法啟動的過程，而行政部門打算祭出特定的投資限制與加強出口管制，也得到立法部門已提出的立法支持。

皮特森國際經濟研究所（PIIE）資深研究員鮑恩（Chad Bown）指出，這顯示美中貿易戰將「不再擱置」，但接下來中國的反制，會對美國的農業及能源出口造成何種影響，則是關注焦點。

鮑恩指出，如果北京的印象是川普已擱置「301關稅」，白宮今天的聲明，將讓中國所謂的「自主」擴大進口與採購美國產品複雜化。（編輯：陳政一）1070530

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