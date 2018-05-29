北京逼外企承認一中 好市多陷入兩難

這封信兩年前張貼在好市多的臉書專頁上，FAPA執行主任昆布勞（Coen Blaauw）向華爾街日報確認信函真實性，並說FAPA未曾要求好市多公布信件內容。

華爾街日報報導，這起事件源於台灣人公共事務會（FAPA）2016年對好市多（Costco）線上求職申請表的國家下拉選單不含台灣表達不滿，好市多一名高層當年4月回函FAPA，明確指出好市多認同「台灣是一個國家」。

（中央社記者尹俊傑紐約29日專電）中國今年頻頻以「反分裂」為名，要求外國企業不得將台灣標註為國家，在台設點20多年的美式量販店好市多，最近也捲入這場「一中」風暴，使搶灘上海的計畫出現變數。

中共黨媒人民日報海外版官網「海外網」上週報導，好市多已簽約並將首度在中國開店，文中提及讀者認為好市多應該為過去支持台灣道歉。上述信函的照片之後開始在中國社群網路流傳，激起反好市多情緒，中國社群媒體微博用戶紛紛發文，主張抵制好市多，維護「一個中國」原則。

中國民用航空局4月警告數十家國際航空公司，更改網站上任何以國家之名提到台灣、香港與澳門的標示，限期30天內改善，否則將採取「進一步措施」，包括列入嚴重失信行為紀錄並予以懲戒。

面對北京以龐大市場要脅外企，長期在華府從事遊說的FAPA希望好市多維持對台既定立場，但坦言中國的強硬姿態，讓FAPA愈來愈難在企業界找到盟友。

昆布勞說，現在企業界比過去10年更理解這項敏感議題，FAPA爭取國際企業力挺台灣，不會像過去那麼容易了。

根據好市多的台灣官網，好市多1997年進駐台灣，於高雄成立首家賣場。目前全台共有13家好市多賣場，分布大台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南及高雄等地。

採會員制的好市多在台成功經營後，打算將營運據點拓展到中國。上海市政府5月宣布，經兩年協商，好市多已和中國合作夥伴簽訂協議，計劃在上海成立賣場，預計兩年半後開張。好市多磨刀霍霍搶灘上海之際，卻被中國網民翻舊帳，遭遇抵制風波。

顧問公司中國市場研究集團（CMR）資深分析師卡文德（Ben Cavender）表示：「好市多必須權衡中國大陸業務發展潛力和目前在台營運成果，他們勢必要循規蹈矩並道歉，儘可能將傷害降到最低。」（編輯：陳政一）1070530