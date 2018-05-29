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義政局衝擊歐美股市 台股季線支撐力強

中央社2018/05/30 07:36
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北30日電）義大利政局不穩衝擊歐美股市全面重挫，亞股開盤恐難逃拖累，台股也難置身事外，不過由於摩台指即將在今天結算，分析師估計，季線10843點支撐力道強。

美股4大指數全面重挫，道瓊工業指數下跌391.64點、跌幅1.58%、收在24361.45點，NASDAQ指數下跌37.26點、跌幅0.50%、收在7396.59點，S&P 500指數下跌31.47點、跌幅1.16%、收在2689.86點，費城半導體指數下跌9.92點、跌幅0.71%、收在1380.92點。

分析師表示，雖然美股出現大跌走勢，但科技股表現相對強勢，蘋果(Apple)股價跌幅相對有限，應用材料、亞馬遜(Amazon)、臉書(Facebook)、美光(Micron)、特斯拉(Tesla)股價更逆勢走揚，顯示國際股市跌勢雖對台股造成壓力，但力道可望受到控制，台股仍在偏多的箱型震盪格局中。

法人分析，台股目前指數仍在所有均線之上，且均線全數翻揚，月線10814點正要向上穿過季線10838點形成黃金交叉，技術面偏多看待，義大利變數先以短線視之，由於上市櫃公司即將陸續召開股東常會，企業經營高層可望對下半年景氣釋出訊息，成長有爆發性的產業將是資金布局標的。

義大利政治不確定性引發義大利可能退出歐元區的憂慮，西班牙也面臨政治危機，歐洲股市和歐元今天續跌。義大利和西班牙股市收盤重挫，歐洲3大股市也收低；倫敦股市金融時報百種股價指數(FTSE 100)下跌1.3%、收在7632.64點，巴黎股市CAC 40指數下跌1.3%、收在5438.06點，法蘭克福股市DAX 30指數下跌1.5%、收在12666.51點。（編輯：張均懋）1070530

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