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盤前財經大事搶先讀2018年5月30日

鉅亨網2018/05/30 08:17
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今日操盤前瞻

股東會：定穎、大量、潤弘精密、致伸、漢來美食、王品、雲品等
逸達生技掛牌前記者會
日本央行行長黑田東彥公開講話
法國第一季 GDP
德國 5 月失業率
美國 5 月 ADP 就業人數變動
美國 5 月 25 日當週 MBA 抵押貸款申請活動指數
美國第一季實際 GDP
加拿大央行政策利率

白宮計畫於 6 月 15 日 公布對中國商品提高關稅的最終列表

白宮週二說，將於下個月公布將課徵 25% 關稅的 500 億美元中國商品列表。「該列表定於 6 月 15 日公布，關稅亦將於其後不久開徵，」白宮在發布的一份聲明中說。閱讀全文...

義大利政局不穩 這次足以讓市場憂心

根據 MarketWatch 分析報導，美國官員甫度過三天週末長假，然而義大利政治人物却一日不得閒，還引發了股市與其他風險性資產的賣壓。閱讀全文...

全球表現最差 越南股市被打入熊市 RSI 顯示超賣？

越南胡志明交易所指數 (VN 指數) 週一 (28 日) 大跌，宣告進入熊市後，成為本季全球股市中最大的輸家，在技術面強弱指標 (RSI) 進入超賣區後，周二展開反彈，大漲 2.19% 作收。  閱讀全文... 

〈永豐金法說〉寶佳踢館提 3 大質疑 葉黃杞涉炒股案成焦點

寶佳集團到處插旗金融業，台新金、永豐金 (2890-TW) 為其兩大重要標的，據了解，寶佳今 (29) 日下午出席永豐金法說會，提出包括公司治理等三大質疑，顯見寶佳已在布局兩年後登場的永豐金改選。其中，寶佳質疑，永豐金證券總經理葉黃杞涉入炒股案，卻仍未去職，且兼任期貨董事長，對此，永豐金總經理朱士廷指出，葉黃杞已經口頭請辭。閱讀全文...

〈2018 數博會〉鴻海攤位面積大減 90% 郭董沒說的訊息

鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘今年意外未出席 2018 貴陽數博會，甚至連鴻海在數博會的攤位面積，也從第 1 屆的 1570 平方公尺，驟降到 140 平方公尺，大幅縮小了 90%，透露出，工業互聯網並非一般的互聯網，數據都是來自於工廠，面對即將到來的旺季，鴻海已經將心力轉移到生產上。閱讀全文...

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崇佑股東會完成董事改選 由...台股盤前—受美股重挫收黑影...

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