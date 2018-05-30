大學周邊租屋投報率 這幾所逾4%

（中央社記者韋樞台北30日電）每年6到9月各大學周邊租屋市場上演迎新送舊，房屋比價平台屋比發現，台南的成功大學、南台科大、高雄的正修科大和台中東海大學周邊租屋投報率逾4%，是不錯的投資考慮方向。

6月畢業季將屆，各大學周邊租屋市場的招租大戰即將開打。過去許多投資族喜歡購買大學周邊的套房出租，尤其學生人數多的大學，更是不少人認為出租容易、最有賺頭的首選。屋比創辦人葉國華認為，租屋是否有賺頭還是要看周邊可供租屋的供需比和房價高低來決定。

葉國華表示，屋比彙整目前全台學生數排名前十大的大學後發現，以往市場投資人最熱衷的台大、淡江、文化、銘傳大學等周邊租房投報率低於3%，甚至還不如行政區平均投報率，推估是過去大量投資人湧入，造成周邊房價飆漲，反而壓低了投報率。