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大學周邊租屋投報率 這幾所逾4%

中央社2018/05/30 08:15
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北30日電）每年6到9月各大學周邊租屋市場上演迎新送舊，房屋比價平台屋比發現，台南的成功大學、南台科大、高雄的正修科大和台中東海大學周邊租屋投報率逾4%，是不錯的投資考慮方向。

6月畢業季將屆，各大學周邊租屋市場的招租大戰即將開打。過去許多投資族喜歡購買大學周邊的套房出租，尤其學生人數多的大學，更是不少人認為出租容易、最有賺頭的首選。屋比創辦人葉國華認為，租屋是否有賺頭還是要看周邊可供租屋的供需比和房價高低來決定。

葉國華表示，屋比彙整目前全台學生數排名前十大的大學後發現，以往市場投資人最熱衷的台大、淡江、文化、銘傳大學等周邊租房投報率低於3%，甚至還不如行政區平均投報率，推估是過去大量投資人湧入，造成周邊房價飆漲，反而壓低了投報率。

葉國華指出，相對的，南台科大、成功大學周邊投報率約5.4%、5.3%，正修科大周邊約4.4%，東海大學約3.9%，投報率非常好，似乎更值得投資人思考。

葉國華說，這幾所學校周邊的房價比台北市低得多，且出租房的供給不如台北市多；在需求方面，正修科大的學生校外租屋需求比例高達94%、南台科大81%、東海大學69%、成功大學66%，需求不低，相對拉高了投報率。

他分析，早年南部孩子到北部唸大學，父母可能在學校周邊買一間小房給小孩住，小孩大學畢業後便持續出租給學生，但近年台北市的大學周邊房租頗貴，但房價也跟著難以負擔，投報率自然被壓低。

他建議現在不妨逆向思考，若是北部的小孩去南部唸書，南部房價只有台北市的1/3，父母若是買一間房給小孩住，負擔相對輕鬆，未來還可以續租給其他學生，反而是新的投資管道。

若是一般投資人想購買大學周邊房屋，葉國華強調，投資人應該先上教育部網站查詢學校過去學生人數是否穩定，學校所能提供的宿舍床位數和學校附近出租房供給量多寡，以及附近房價高低來綜合比較，找出投報率相對高的學校周邊來投資。（編輯：張均懋）1070530

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