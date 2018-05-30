台股盤前—受美股重挫收黑影響 若指數量能不足上攻有

台股昨 (29) 日再度挑戰 11000 點失利，在台積電、鴻海走弱下壓抑盤勢，指數震盪走低，終場指數以 10964.12 點作收，下跌 23.65 點。法人指出，在均線呈現多頭排列下，預估台股持續維持高檔震盪的多方格局，惟挑戰 11000 點的上檔套牢賣壓沈重，且成交量能略顯不足，加上美股重挫，將對台股走勢造成壓力。

今日觀盤重點，川普政府 29 日提出對 500 億美元中國進口產品課徵關稅的時間表，並將對中國的投資活動進行限制，且清單中包括與「中國製造 2025」相關的技術，公布後很快就會實施。針對中國個人與企業在美國發動的涉及工業關鍵科技的併購案，美國則預定 6 月 30 日公布相關投資限制，並增強出口管制。