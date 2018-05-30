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港股盤前─歐元區風險升温，港股勢難獨善其身

鉅亨網2018/05/30 08:39
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今天推介 : 海信科龍（921）

1）受意大利和西班牙局勢的不明朗，再加上多個近來強勢的板塊急回，港股週二低開低走，不但蒸發了昨天的升幅，更跌穿 30500 點，大瀉 308 點。大市成交額按日上升約 4% 至 876 億。滬深港通成交金額也按日上升約 12% 至 140 億，淨流出金額則大升至約 17 億。板塊方面，醫藥、教育、軟件、大數據、國內物業管理等近來強勢板塊全線走弱。反而內銷食品康師傅（322）因季績而造好，也帶動同類公司如旺旺（151）。另外，風能、電力和手機設備股也普遍造好。做空方面，佔大市成交上升至 14.0%，為 4 月 4 日後的新高。牛熊証重貨區方面，熊証重貨區仍然在 30900-30999，牛証則下移至 30300-30499。

簡評：恆指三百點的跌幅在近月已是司空見慣，但強勢板塊不約而同地急回則不是好預兆，更甚者是這些板塊的公司在開市早段大都是上升的，單日轉向大陰燭，在走勢上極之不妙。由於板塊如醫藥和教育的累積升幅甚大，且股價絕不平宜，小心為上了。平心而論，意大利和西班牙的政局不穩和港股的關係理應不大，反而美滙的強勢更可懼；但港股一向敏感，在短錢當道時更令事態加以放大。昨天跌市成交不大，但環球股市昨晚急挫，港股今天勢必再受拖累。牛證重貨區底部的 30300 恐怕今天也難保。在此市況下，筆者建議留意一些顯現強勢但被弱市拖着後腿的公司，例如金界（3918）、信德（242）、H&H 國際（1112）、華能（902）和龍源（916）等等。和電力股一樣，海信科龍（921）是另一可留意公司，昨天能以最高價收市，其冷氣機業務應是在這炎熱天氣中最令投資者有憧憬的。

2）受意大利政治危機不斷惡化並可能會脫離歐羅區的威脅，歐羅跌至 10 個月低，意大利短期債息出現 25 年來最大升幅。美國三大指數週二復巿重挫。道指最多挫 505 點，收跌 392 點或 1.58%。金融股為重災區，標指和納指則分別下挫 1.16% 及 0.5%。避險升温，十年期國債債息急回至 2.79%。如此同時，美國白宮周二宣布，將於 6 月 15 日公布向總值 500 億美元的中國進口貨品徵收關稅的最後名單，主要涉及高科技產品。中國商務部對於白宮的宣布感到驚奇，因為這與雙方達成框架協議的方向相違背。港股 ADR 再下跌 182 點，相當於恆指 30302 水平。

3）新股訊息 ： 
叙福樓集團（1978）- 今天開始買賣。招股價定為 1.1 港元，據耀才暗盤交易市場報價，最高見 2.22 元，升 1.02 倍。收報 2.2 元，升 1 倍。

駿碼科技（8490）- 今天開始買賣。招股價定為 0.58 港元，暗盤收報 0.67 元，升 15.5%。

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