雲品去年營運登高 今年多方添動能

雲品旗下主要包括日月潭雲品溫泉酒店及館外餐飲品花苑自助餐廳及宴會廳頤品大飯店。雲品今天將召開股東會。

（中央社記者江明晏台北30日電）雲品今天將召開股東會，去年營收、稅後淨利均創新高，後續除加強國內消費高端旅遊市占，並持續頤品大飯店的擴點計畫，也積極評估併入集團內飯店事業，增添營運動能。

雲品表示，雲品溫泉酒店聚焦國內頂級休閒旅遊市場與多角化經營策略，優化住宿客群結構，此外，機場捷運已於去年3月正式通車，有助於位於A3新北產業園區站的館外餐飲品牌「頤品大飯店」業績更暢旺，提升全年營運動能。

「頤品大飯店」去年5月增加新店北新館及桃園民生館，增加240桌，三處據點總桌數達620桌，搶攻婚宴市場，挹注營收穩定成長，為因應市場變化，並提高未來獲利成長空間，「品花苑」營業至今年5月15日，隨之進行改裝，預計今年第4季推出全新品牌宴會服務。

展望後續，雲品表示，隨著台灣內需消費市場持續增強，將持續加強國內消費與高端旅遊市占率布局，除將繼續複製目前宴會據點頤品大飯店的持續擴點計畫，同時也積極評估併入集團內飯店事業來擴充營運規模，增添未來營運成長動能。（編輯：黃國倫）1070530