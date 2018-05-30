以巴衝突加劇 以軍：可望停火消息不實

（中央社加薩－以色列邊界29日綜合外電報導）以巴邊界暴力衝突持續數週，緊張情勢加劇，巴勒斯坦武裝分子今天發動自2014年加薩戰爭以來的最猛烈攻勢，以色列戰機隨後反擊，還說可望達成停火的消息並不正確。
路透社報導，巴勒斯坦武裝分子發射火箭和迫擊砲，以色列則以砲彈和空襲回擊。親伊朗的伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）一度說雙方可望達成停火協議，但以色列表示上述消息並不正確。
伊斯蘭聖戰組織發言人席哈（Daoud Shehab）說：「只要（以色列）保持冷靜，巴勒斯坦各派也會保持冷靜。」拒絕透露身分的以色列官員則說：「有關停火的消息並不正確。」
以色列警告火箭和迫擊砲來襲的警報聲響至深夜。以國軍方表示，以國戰機也在加薩走廊（Gaza Strip）轟炸55個武裝分子目標，包括一條仍在興築的跨邊界隧道。
以色列長期表示，不會容忍這類攻擊。武裝分子說，停火可望於午夜時分生效，但目前沒有跡象顯示情勢會在這個時間點出現緩和。
以色列軍方說，截至晚間8時，武裝分子已朝以色列發射70枚火箭和迫擊砲，有3名以國軍人遭砲彈碎片打傷。截至目前尚未得知巴勒斯坦是否有人傷亡。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070530