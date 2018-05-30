以巴衝突加劇 以軍：可望停火消息不實

（中央社加薩－以色列邊界29日綜合外電報導）以巴邊界暴力衝突持續數週，緊張情勢加劇，巴勒斯坦武裝分子今天發動自2014年加薩戰爭以來的最猛烈攻勢，以色列戰機隨後反擊，還說可望達成停火的消息並不正確。

路透社報導，巴勒斯坦武裝分子發射火箭和迫擊砲，以色列則以砲彈和空襲回擊。親伊朗的伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）一度說雙方可望達成停火協議，但以色列表示上述消息並不正確。

伊斯蘭聖戰組織發言人席哈（Daoud Shehab）說：「只要（以色列）保持冷靜，巴勒斯坦各派也會保持冷靜。」拒絕透露身分的以色列官員則說：「有關停火的消息並不正確。」