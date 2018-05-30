館長怒吼「台灣小孩上不起幼稚園」　家長淚：X出我心聲

成吉思汗健身房「館長」陳之漢日前為了總統蔡英文宣布捐 100 萬美元協助 WHO 對抗伊波拉病毒，進而與民進黨立委段宜康隔空互嗆。昨（ 29 ）日館長在直播中又怒吼「台灣小孩都快上不起幼稚園了，國家還一直把錢往外送」，讓許多家長聽後都直呼：「幹出我的心聲了！」

館長在直播中提及，自己的員工大胖有 2 個小孩，去抽公共托嬰卻抽不到，如果抽到 1 個月只要幾千元，沒抽到只能念私立，但 2 個小孩 1 個月就要準備 3 萬元，讓他不禁大罵：「段先生你要不要出這 3 萬塊托嬰的費用？」「我 X 他媽的 我們國家一直把錢往外面送，台灣的幼稚園私立有多貴你知不知道？不食人間煙火就是現在這個政府。」