館長怒吼「台灣小孩上不起幼稚園」　家長淚：X出我心聲

成吉思汗健身房「館長」陳之漢日前為了總統蔡英文宣布捐 100 萬美元協助 WHO 對抗伊波拉病毒，進而與民進黨立委段宜康隔空互嗆。昨（ 29 ）日館長在直播中又怒吼「台灣小孩都快上不起幼稚園了，國家還一直把錢往外送」，讓許多家長聽後都直呼：「幹出我的心聲了！」
館長在直播中提及，自己的員工大胖有 2 個小孩，去抽公共托嬰卻抽不到，如果抽到 1 個月只要幾千元，沒抽到只能念私立，但 2 個小孩 1 個月就要準備 3 萬元，讓他不禁大罵：「段先生你要不要出這 3 萬塊托嬰的費用？」「我 X 他媽的 我們國家一直把錢往外面送，台灣的幼稚園私立有多貴你知不知道？不食人間煙火就是現在這個政府。」
館長說，政府目前正推動的前瞻計劃等都是幾兆幾兆的錢在花，「如果拿出一千億就好，就可以讓多少小孩托嬰、讓台灣的父母輕鬆」，但捐給國外建設隨便就是幾千億，「這幾千億拿回國家，有多少年輕人可以因此受惠？」他接著指出，台灣人民普遍有車貸、房貸，且衛生紙、油、電都不斷漲價，「你還有那個錢去捐給國外，我們的國家未來的年輕人怎麼辦？」他痛批政府：「你們從來不把錢花在人身上！」
影片被轉發到臉書社團「爆怨公社」引起網友熱議：「非常認同」、「那句操你媽真的深得大家的心」、「句句都是我的心裡話阿」、「小孩抽公立真的是場機率賽」、「幼稚園要抽籤真的是很好笑的一件事」、「我從來都不是館長迷，但是這次我認同他的說法！這些政客們都應該來聽聽人民的心聲，我們不要發財，至少安居樂業、可以安心的工作無後顧之憂！」「幼稚園真的很燒錢的階段！很多人想生但不敢生就是如此！」