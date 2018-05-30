護南海航行自由 馬提斯：將持續與中抗衡

（中央社美國軍機上29日綜合外電報導）儘管美國海軍上週末在南海執行的行動引發北京當局譴責，美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）今天誓言，美方將持續對抗中國對於南海主權的聲索。

即便美國總統川普尋求中國合作處理北韓議題，2艘美國海軍軍艦27日仍駛近中國宣稱擁有主權的南海島礁，促使北京表達「最大的不滿」。

27日這項「航行自由」行動，是美國最新一次試圖抗衡它所謂中方在這片戰略海域限制航行自由的作為。中國之外，日本及部分東南亞國家海軍也在南海活動。

馬提斯今天飛往夏威夷途中告訴記者：「諸位注意到，似乎只有一個國家採取積極步驟來抵制（這項行動），或對（這項行動）表達憤慨。但這是公海，許多國家希望看到航行自由，所以我們將繼續下去。」