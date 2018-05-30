護南海航行自由 馬提斯：將持續與中抗衡

（中央社美國軍機上29日綜合外電報導）儘管美國海軍上週末在南海執行的行動引發北京當局譴責，美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）今天誓言，美方將持續對抗中國對於南海主權的聲索。
即便美國總統川普尋求中國合作處理北韓議題，2艘美國海軍軍艦27日仍駛近中國宣稱擁有主權的南海島礁，促使北京表達「最大的不滿」。
27日這項「航行自由」行動，是美國最新一次試圖抗衡它所謂中方在這片戰略海域限制航行自由的作為。中國之外，日本及部分東南亞國家海軍也在南海活動。
馬提斯今天飛往夏威夷途中告訴記者：「諸位注意到，似乎只有一個國家採取積極步驟來抵制（這項行動），或對（這項行動）表達憤慨。但這是公海，許多國家希望看到航行自由，所以我們將繼續下去。」
馬提斯說：「我們竭盡所能與太平洋各國合作，這是我們在全球行事方法，但也會對抗我們認為有違國際法的地方。」
法新社報導，北京當局不顧東南亞多國抗議，持續在資源豐富的南海打造人工島礁，藉以強化他們南海主權的聲索。
鄰近國家則擔憂，中國最終恐限制航行和飛航自由。
馬提斯說：「美國外交官正積極著手處理。」他說：「表達這個關切的不只來自美國政府圈，也來自國外政府，他們非常憂心南海持續軍事化。」
馬提斯飛往夏威夷參加美軍太平洋司令部司令交接儀式。現任司令哈里斯（Harry Harris）將成為美國駐南韓大使，職位改由戴維森（Philip Davidson）接任。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1070530