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挖礦潮略退燒 國際廠新品上市推升 主板廠Q3營運加

鉅亨網2018/05/30 09:00
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挖礦熱潮不再，比特幣近一個月下跌 25%，並傳出美國、印度政府嚴格控管，價格走跌，挖礦需求不如去年底、今年初盛況，連帶影響挖礦概念股股價同步下滑。分析師評估，雖然主機板顯卡短期沒有利多，但是預估國際大廠第 3 季推出新品刺激下，加上傳統旺季，一線廠商如技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW) 業績屆時還是有表現機會。

分析師評估，目前挖礦對板卡、顯卡族群暫時沒有利多，但預估第 3 季國際大廠將推出繪圖晶片新品，帶動需求，對產業將有實質助益；一線廠商如技嘉、微星對業績掌握度高，股價表現可能較二線主機板、顯卡族群要佳。

技嘉表示，主機板跟顯示卡占公司營收占比約 7 至 8 成，而近年加密貨幣的需求，對市場的確造成變化，導致供不應求，價格成長。

技嘉認為，今年第 1 季至今，終端顯卡需求疲軟，外界認為是區塊鏈及比特幣的影響，不過第 2 季向來是傳統淡季，技嘉 4 月跟去年同期相比業績呈現上升，加上今年顯卡供應商可能有新品發表，業績表現目前都正常。

微星表示，去年散戶、消費者人人都在挖礦，但現在僅剩下專業的挖礦需求較為明顯，電競玩家不再面臨顯卡缺貨，顯示供需市場回歸平衡。

微星進一步強調，挖礦市場還在，只是從散戶、消費者轉為專業礦工。看好後市商機，微星預計在 Computex 針對礦工推出專用的主機板及礦機，傳統旺季在第 3 季、第 4 季，電競跟挖礦需求沒有完全消失。

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關鍵字挖礦板卡顯卡headline
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