無懼6月淡季 近8年11個股市走揚

（中央社記者田裕斌台北30日電）金融市場有「五窮六絕」的說法，不過根據投信統計，2010年來，新興市場中有11個股票市場無懼6月淡季行情，繳出逆勢上漲的成績單。

摩根全方位新興市場基金產品經理張乃文指出，歷年6月平均報酬為正數的市場，清一色為新興股市，前5強之首由印度股市奪冠，平均漲幅2.15%，其次為阿根廷股市平均上漲1.98%，墨西哥、越南及菲律賓漲幅分別有1.31%、1.03%與0.93%。

張乃文表示，不少新興國家在經濟成長、企業獲利上揚、資金捧場等利多支持下，皆有表現機會，進一步來看，又以亞洲市場表現最佳，共有6大亞洲股市上榜，包括印度、越南、菲律賓、泰國、馬來西亞與印尼，其中，印度自2010年以來6月單月最大漲幅曾達7.47%。