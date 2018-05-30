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中央社

無懼6月淡季 近8年11個股市走揚

中央社2018/05/30 09:06
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北30日電）金融市場有「五窮六絕」的說法，不過根據投信統計，2010年來，新興市場中有11個股票市場無懼6月淡季行情，繳出逆勢上漲的成績單。

摩根全方位新興市場基金產品經理張乃文指出，歷年6月平均報酬為正數的市場，清一色為新興股市，前5強之首由印度股市奪冠，平均漲幅2.15%，其次為阿根廷股市平均上漲1.98%，墨西哥、越南及菲律賓漲幅分別有1.31%、1.03%與0.93%。

張乃文表示，不少新興國家在經濟成長、企業獲利上揚、資金捧場等利多支持下，皆有表現機會，進一步來看，又以亞洲市場表現最佳，共有6大亞洲股市上榜，包括印度、越南、菲律賓、泰國、馬來西亞與印尼，其中，印度自2010年以來6月單月最大漲幅曾達7.47%。

張乃文認為，亞洲企業成長崛起，不僅受惠區內龐大的人口與內需市場，更在技術、投資等發展益發成熟之下，市值與獲利表現在全球占比都見明顯攀升，且自去年以來亞股漲勢由類股良性輪漲支持，目前類股與指數本益比仍為合理。

目前市場較為憂心美元指數走強，是否影響新興市場的投資氣氛，張乃文分析，近期新興市場股債市受美元走強而回檔，但主要來自外部因素，而非新興市場基本面轉弱，且不少新興國家陸續透過緊縮或升息來抑制資本外流壓力，5月份包括菲律賓、印尼央行都宣布升息，支撐匯價並抑制資本流出，加上美國長線雙赤字壓力難解，整體來看仍以非美貨幣未來較具表現空間。

此外，近期國際原物料價格走揚，有助於新興股市表現，張乃文表示，新興市場經濟基本面有部份比重受到原物料出口左右，進而對新興市場內需消費力道帶來影響，原物料與新興市場投資氣氛關聯高，如今在原物料價格走勢持穩下，有助支撐長線的資金流向動能，加上新興市場評價面相較於成熟市場仍合理，更加凸顯投資價值。（編輯：郭萍英）1070530

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