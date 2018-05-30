探索台灣鐵道旅遊 法國電視台一次拍不夠

這個節目採紀實形式，專以搭火車旅遊的方式來探索一個國家、人民和風景，至今已跑遍全球各大洲，自2011年夏天在第5電視台播出以來，去年第7季的收視觀眾達到將近130萬人。

（中央社記者曾依璇巴黎29日專電）法國紀實鐵道旅遊節目應邀到台灣取景，足跡遍及全台，拍攝內容包括阿里山高山鐵道、高鐵等，也收錄台灣風土人情，節目組導演甚至覺得，只去一趟實在拍不完。

辦事處轉述，節目導演古格勒（Philippe Gougler）對台灣之美感到訝異，他說，台灣觀光資源太豐富，一次實在拍不完，他真的期待再到台灣「挖寶」，也會把這次經驗與法國朋友分享。

節目組與觀光局駐法蘭克福辦事處合作，在台拍攝內容包括阿里山高山鐵道、台灣高鐵、台北捷運等，足跡遍及南台灣、中台灣。

辦事處表示，古格勒對「台灣製造」名聲印象深刻，本以為這是一個專事生產的工業國家，規劃行程前並不知道台灣如此多元，親自造訪後才發現台灣的嶄新一面，並為台灣的豐富觀光資源深受感動。

節目組此行拍攝了阿里山祝山線火車，也拍到了日出鏡頭，工作人員與遊客一樣興奮，直說大家一起經歷了一個非常特別的時刻。

觀光局駐法蘭克福辦事處表示，古格勒在拍攝期間充分感受到台灣人的友善與熱情，他感謝觀光局、交通部台灣鐵路管理局、台灣高鐵公司及台北大眾捷運股份有限公司的協助。

這集節目將在今年7、8月於法國播出。（編輯：陳俊碩）1070530