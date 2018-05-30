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雪霸翠池石屋遺址　30年前飲料鋁箔包未腐化

記者黃玿琮／台中報導2018/05/30 09:38
▲雪霸處在翠池石屋遺址，發現經過30年的運動飲料鋁箔包，仍大致完整留存。(圖／雪霸國家公園管理處提供2018.5.30)
▲雪霸處在翠池石屋遺址，發現經過30年的運動飲料鋁箔包，仍大致完整留存。(圖／雪霸國家公園管理處提供2018.5.30)

「沿著垃圾走就不會迷路!」，這是早年登山界的一句玩笑話。如今對於環境生態的登山觀念已進化成無痕山林，然而過去留在山中的垃圾仍深藏在美麗的山林深處；雪霸國家公園管理處去(106)年在翠池石屋遺址，就發現民國77年的運動飲料鋁箔包仍未腐化。近年來，幸好有熱心的團體認養山徑參與淨山活動，逐漸恢復美麗的原始山林。

雪霸處指出，聖稜線與大霸群峰步道，是雪霸國家公園境內極具盛名的步道，具有豐富的山岳風情與自然景觀，然而因位處偏遠許多垃圾被遺留深山。本(107)年度由「弘一建設有限公司」與「荒野保護協會」，分別參與認養活動辦理淨山與環境教育，因為民間力量的參與，更擴大了全民保育的能量。

▲雪霸處日前與弘一建設公司共同簽訂，聖稜線步道淨山認養活動。(圖／雪霸國家公園管理處提供2018.5.30)

弘一建設負責人施建中從4年前開始爬百岳，迄今已完登80餘座，對於許多美麗的高山營地或山屋附近均有垃圾問題深感不捨；過去也都主動的整理環境，此次透過與雪霸處簽約淨山認養，盼能喚起更多人的重視。荒野保護協會更是環境教育的好夥伴，今(107)年度由新竹分會親子團就近認養大霸線，透過淨山強化參與夥伴對自然環境的愛護與感情；同時將邀請沿途的山友參與淨山活動，擴大活動推廣環境教育的效果。

雪霸處表示，高山垃圾因低溫且分解速率慢，即便是歷經數十年仍不會腐化。雪霸處在去(106)年進行的研究「志樂溪人文史蹟遺址調查」時，就在翠池石屋遺址發現民國77年的運動飲料鋁箔包，雖經過30年的時間，仍大致完整留存在遺址之中，可見有些垃圾對於高山地區的環境生態，影響至鉅。雪霸處強調，至少先把自己的垃圾、廚餘帶下山，如行有餘力，再協助淨山，這樣清淨美麗的山林才有機會讓世世代代共享。

雪霸處處長鍾銘山表示，歡迎同樣有保育理念的各團體、企業投入雪霸園區內各類型的認養模式，民間團體或企業在簽定認養合約之後，原則以兩年為一期；除了淨山，仍可以協助設施維護與改善、步道安全及步道狀況查報或特殊路線的探勘等工作，盼全民的參與為台灣美麗的山林注入更多保育的能量。

關鍵字雪霸國家公園翠池石屋遺址飲料鋁箔包高山垃圾
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