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鴻海FII新股棄購金額2.15億元 傳創A股最高

中央社2018/05/30 09:15
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）鴻海旗下工業富聯FII公布新股認購結果，其中放棄認購數量共333.3萬股，放棄認購金額達人民幣4589萬元（約合新台幣2.15億元），傳金額創A股史上最高。

工業富聯29日晚間公布首次公開發行A股股票發行結果，其中網上投資者繳款認購10.03億股，繳款認購金額人民幣138.24億元，不過網上投資者放棄認購數量約217.07萬股，放棄認購金額約人民幣2989.11萬元。

另一方面網下投資者繳款認購金額約人民幣51.15億元，網下投資者放棄認購數量共計116.23萬股，網下投資者放棄認購金額約人民幣1600.52萬元。

中國大陸媒體報導，此次工業富聯網上和網下棄購數量約333.3萬股，棄購總金額約人民幣4589萬元，棄購金額創下A股最高。

富士康工業互聯網簡稱「工業富聯」，法人預估，工業富聯可能在5月底到6月中旬期間於上海A股掛牌上市。

工業富聯首次公開發行不超過約19.69億股，此次發行價格每股人民幣13.77元，本益比17.09倍，募集資金總額約人民幣271.2億元，發行股份占發行後公司總股本約10%，發行後公司總股本約196.95億股。

展望今年上半年，工業富聯預估今年前6月營收約人民幣1460.6億元至1545.8億元，較去年同期成長幅度約6.8%至13.1%；扣除非經常性損益後歸屬母公司淨利約人民幣53.5億元至55.6億元，較去年同期成長幅度約0.6%至4.5%。

從客戶端來看，招股書內容指出，工業富聯的主要客戶（按字母排序）包括Amazon、Apple、ARRIS、Cisco、Dell、HPE、華為（Huawei）、聯想（Lenovo）、NetApp、Nokia、nVidia等，前5大客戶營收占比約占整體營收約7成多。

根據鴻海公告，間接持有工業富聯約94.223%股權。(編輯：陳永昌)1070530

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