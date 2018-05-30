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政治

蔡英文外交七突破？　孫大千：我阿嬤都做得到

記者戴祺修／台北報導2018/05/30 09:42
▲國民黨前立委孫大千批評說，美日兩國的小恩小惠，就可以稱得上是蔡英文的外交突破，「我阿嬤來當總統就可以做得到了」。（圖／孫大千提供）
▲國民黨前立委孫大千批評說，美日兩國的小恩小惠，就可以稱得上是蔡英文的外交突破，「我阿嬤來當總統就可以做得到了」。（圖／孫大千提供）

我國一個月內連斷兩個邦交國，讓總統蔡英文的外交政策方向備受質疑，但前總統陳水扁在「新勇哥物語」中力挺蔡英文。對此，國民黨前立委孫大千30日表示，如果「新勇哥物語」中所提到的那七項來自於美日兩國的「小恩小惠」，就可以稱得上是蔡英文的外交突破，要拿來向台灣人民邀功勞，討按讚。「那麼，我阿嬤來當總統就可以做得到了」。

「新勇哥物語」指出，總統蔡英文就任二年來對美日有7大外交突破，這是前總統馬英九任內做不到的事，蔡任內做了這麼多的外交突破，毋庸置疑地，凡我國人同胞都應該不吝給蔡總統及其政府按讚才對。

但是孫大千認為，美國和日本長久以來就是打著「拉台打中」的算盤，美日躲在幕後扮演藏鏡人，卻招募台灣擔任馬前卒的角色，威脅和牽制中國大陸，不過，衝鋒陷陣的是台灣，犧牲擋子彈的還是台灣。然而，我們來看一下，台灣又真正得到了什麼呢？

孫大千表示，日本只不過把駐台機構「交流協會」改名為「日本台灣交流協會」，和日本首相安倍晉三在花蓮震災後，寫下「台灣加油」的毛筆字。這算是哪門子的成就啊？這樣子就要台灣感恩戴德了嗎？民進黨政府難道就不能夠有一點志氣嗎？

孫大千說，美國國會所通過的《台灣旅行法》和《國防授權法》，其實說穿了，只是兩張操之於人的空白支票，能不能落實？要不要執行？完全看美國老大哥的心情。而副助理國務卿黃之瀚來台訪問，和蔡英文與美國總統當選人川普通電話，只不過是華府對北京施加壓力的手段。至於美國政府願意協助台灣打造潛水艇，也不過就是大哥發兩把武器給小弟防身，最慘的是，小弟還要自己花錢去買。這有什麼好驕傲的？有什麼好得意的？民進黨政府難道就不能夠有一點大腦嗎？

他批評，民進黨選擇放棄做一位可以左右逢源，進退自如的棋手，自甘墮落成為美日對抗圍堵中國大陸的打手，身為小弟從大哥的手上拿到一些施捨和獎賞，也不過是情理之中。

孫大千說，如果民進黨這麼有魄力罵人「沒心沒肺的垃圾」，這麼有霸氣罵人「靠北三小」，拜託拿出一點點智慧來，思考一下台灣未來該何去何從吧？

關鍵字新勇哥物語蔡英文孫大千陳水扁外交
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