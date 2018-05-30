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義大利政局動盪、美股重挫　台股早盤大跌逾120點

記者許家禎／台北報導2018/05/30 09:41
▲美股重挫，台北股市5月30日開跌38.91點，加權股價指數以10925.21點開出，隨後跌幅擴大，一度跌超過120點，最低來到10834點，10900點失守。（圖／NOWnews 資料照片）
▲美股重挫，台北股市5月30日開跌38.91點，加權股價指數以10925.21點開出，隨後跌幅擴大，一度跌超過120點，最低來到10834點，10900點失守。（圖／NOWnews 資料照片）

受到義大利政局動盪影響，歐股重挫，美股也受牽連，今（30）日亞股也綠光罩頂，早盤日韓股市跌1.5%以上，陸股與港股跌幅最多超過2%。而台北股市開跌38.91點，加權股價指數以10925.21點開出，隨後跌幅擴大，一度跌超過120點，最低來到10834點，10900點失守。三大指標股台積電、鴻海與大立光跌幅在0.4-1%之間，金融股也一片綠油油。

義大利自3月大選以來無法組建聯合政府，政局動盪導致歐股走跌、歐元重貶，同時也讓美股昨（29）日重挫，其中，道瓊工業指數收跌391.64點或1.58%，至24361.45點；那斯達克指數收跌37.26點或0.5%，至7396.59點；標普500指數收跌31.47點或1.16%，至2689.86點；費城半導體跌9.92點，收在1380.92點。

台北股市昨日收跌23.65點，收在10964.12點，成交金額1390.26億元。台股今（30）日開盤跌38.91點，加權股價指數以10925.21點開出，隨後跌幅擴大，早上9點20分左右，一度跌超過120點，最低來到10834點，10900點失守。

各類股部分一片慘綠，唯生醫逆勢紅，但漲幅不大，電子與金融跌逾1%。指標股台積電跌1.5%，來到221.5元。鴻海跌0.8%，來到86.8元。大立光也跌0.4%，來到4235元。聯發科、華碩與和碩跌1%上下，南亞科、宏碁跌2%，另外長榮、台塑、中信金、兆豐金、國泰金跌逾1%，富邦金則跌2%。

關鍵字台股美股義大利開盤早盤大跌10900點
8億大樂透　彰化1注獨得睽違逾5個月　台幣早盤重現3字頭

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