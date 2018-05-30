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iPhone三鏡頭話題又起 亞系外資調高大立光目標

鉅亨網2018/05/30 09:46
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在手機鏡頭組走向高解析、3-5 倍光學變焦及 3D 感測的應用趨勢不變之下，亞系外資最新報告指出，在蘋果手機的鏡頭數傳出增加到三鏡頭之下，將推升大立光 (3008-TW) 的接單量，維持其對於大立光的「買進」評等，而目標價則由原 3760 元調高為 4600 元。

此一報告指出，外資維持給予大立光的 20 倍本益比，但預估大立光在 2019 年的每股純益將達到 230 元，也因此最新報告調高大立光目標到 4600 元，依 29 日的大立光收盤價 4255 元計算，仍存有 8.1% 獲利空間。

大立光昨日獲外資買超張數高達 231 張，也為 5 月 3 日以來外資對於大立光的買超最大量，大立光在今 (30) 日以 4205 元開出，較昨日收盤價下跌 50 元。

大立光公布 4 月營收，達 34.67 億元，月增 10.33%，年減 6.01%，累計 前 4 月營收為 123.45 億元，年減 14.84%，公司指出， 5 月營收可望優於 4 月表現。

大立光與玉晶光 (3406-TW) 皆為蘋果主要光學元件供應商，同時，在中國大陸手機客戶群華為、OPPO 及 Vivo 的加持下，若再加上韓系客戶訂單，大立光營收可望快速增溫，也有助鞏固手機鏡頭霸主地位。

大立光今年第 1 季營收 88.77 億元，毛利率 63.33%，稅後純益 40.19 億元，每股純益為 29.96 元，大立光今年首季毛利率季減 8.39 個百分點，年減 7.64 個百分點，第 1 季稅後純益季減 53.31%，年減 29.76%。毛利率減少，主要在生產良率下滑與營收規模縮小造成。

大立光日 K 線圖

 

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