iPhone三鏡頭話題又起 亞系外資調高大立光目標

在手機鏡頭組走向高解析、3-5 倍光學變焦及 3D 感測的應用趨勢不變之下，亞系外資最新報告指出，在蘋果手機的鏡頭數傳出增加到三鏡頭之下，將推升大立光 (3008-TW) 的接單量，維持其對於大立光的「買進」評等，而目標價則由原 3760 元調高為 4600 元。

此一報告指出，外資維持給予大立光的 20 倍本益比，但預估大立光在 2019 年的每股純益將達到 230 元，也因此最新報告調高大立光目標到 4600 元，依 29 日的大立光收盤價 4255 元計算，仍存有 8.1% 獲利空間。