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雲端業務相挺 微軟雪恥 市值再次超越Alphabe

鉅亨網2018/05/30 09:46
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6 年前谷歌 (Google) (GOOG-US) 股票市值首次超越微軟 (Microsoft) (MSFT-US)，當時看起來這兩家公司應該會朝不同方向發展下去。

但過去 12 個月來，微軟股價上漲了 40% 之多，是谷歌母公司 Alphabet 股價漲幅的 5 倍以上，其股票市值再次打敗 Alphabet，截至週二收盤，微軟價值 7490 美元，而 Alphabet 市值 7390 億美元。

微軟股價走勢

微軟最近的漲勢是由雲端運算業務的成長所激發，該業務規模較谷歌龐大，但仍不及亞馬遜的 AWS。今年 3 月，微軟重組了 Windows 和設備部門，將其工程資源部門打入其他單位，包括專注於雲端和人工智慧的部門。

微軟和 Alphabet 公司第一季的財報均優於分析師預期。

谷歌 2004 年上市，接下來花了 8 年縮小與微軟之間的差距，2012 年首次超越 1986 年上市的微軟，這兩家企業在爾後數年間市值不斷翻升，但谷歌卻一直處於領先地位直到本月。

微軟目前是全球市值第三大的公開交易公司，僅次於蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US)，而 Alphabet 排在第四，後有追兵分別是臉書 (Facebook)(FB-US) 和中國的騰訊 (Tencent)。

微軟週二下跌 0.4% 至 98.01 美元，而 Alphabet 公司的 A 類股 (GOOGL-US) 下跌 1.5% 至 1068.07 美元。

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