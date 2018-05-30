雲端業務相挺 微軟雪恥 市值再次超越Alphabe

6 年前谷歌 (Google) (GOOG-US) 股票市值首次超越微軟 (Microsoft) (MSFT-US)，當時看起來這兩家公司應該會朝不同方向發展下去。

但過去 12 個月來，微軟股價上漲了 40% 之多，是谷歌母公司 Alphabet 股價漲幅的 5 倍以上，其股票市值再次打敗 Alphabet，截至週二收盤，微軟價值 7490 美元，而 Alphabet 市值 7390 億美元。

微軟股價走勢

微軟最近的漲勢是由雲端運算業務的成長所激發，該業務規模較谷歌龐大，但仍不及亞馬遜的 AWS。今年 3 月，微軟重組了 Windows 和設備部門，將其工程資源部門打入其他單位，包括專注於雲端和人工智慧的部門。