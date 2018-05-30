「元祖」少奶奶遭爆偷吃兒子猛男教練　蹭乳揉臀全都來

▲「元祖食品」的少東張劭緯（圖左）曾在 4 年前砸下千萬幫老婆安晨妤（圖右）成立經紀公司、發唱片，發片記者會更現身力挺，寵妻程度無極限。（圖／翻攝自 Youtube , 2018.5.30）

「麻布茶房」和「元祖食品」的少東張劭緯，曾在 4 年前砸下千萬幫老婆安晨妤成立經紀公司、發唱片，寵妻程度無極限；然而近日卻有周刊直擊安晨妤疑似偷吃，對象竟然還是兒子的猛男羽球教練！

根據《鏡週刊》的報導，「元祖」少東張劭緯在 4 年前砸下 3000 萬元，幫老婆安晨妤成立個人專屬的經紀公司，還幫她發行個人專輯及宣傳，雖然最後沒紅起來，但張劭緯寵妻的程度可見一斑，育有一對子女的兩人也時常公開曬恩愛，婚姻貌似甜蜜幸福；不料 4 年過去了，日前安晨妤竟然被周刊拍到與兒子的猛男羽球教練私會吃飯。



▲育有一對子女的張劭緯與安晨妤，過去時常公開曬恩愛。（圖／NOWnews 資料圖片）

報導指出，安晨妤和猛男教練在 5 月 8日被拍到去餐廳私會用餐，飯後兩人就直接手牽手散步，走到最後更直接互摟在一起，只見安晨妤不時用酥胸與猛男教練的身軀摩擦，兩人的手也互相搓揉各自的臀部，看起來彷彿就像是一對熱戀的情侶。此情此景讓張劭緯可說是綠雲罩頂。