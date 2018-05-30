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中央社

菸齡20年每天1包 55歲男患急性心肌梗塞

中央社2018/05/30 09:46
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者趙麗妍台中30日電）55歲劉姓男子菸齡20多年，平均每天1包菸，後因菸稅加重，才讓他下定決心戒菸，日前他突然覺得胸口不舒服昏倒，緊急送醫，經心導管檢查確診「急性心肌梗塞」。

衛福部豐原醫院心臟科醫師程建銘今天表示，上月，劉男和太太在看電視時，突然胸口不舒服昏倒，呼吸變得微弱、心跳停止，當下劉男妻子立刻幫先生進行心肺復甦術（CPR）基本急救，送醫過程，救護人員進行電擊、恢復心跳。

程建銘指出，急性心肌梗塞發生時，有些人會有一些徵兆，像是先感覺到一點點胸悶悶的、慢慢的胸悶情形變得更明顯，但有些人卻一點徵兆也沒有，突然血管就堵塞住。

程建銘說，急性心肌梗塞主因跟抽菸有關，因抽菸會導致血液流動變慢，血塊可能在較狹窄的血管內形成，如果每天抽1根菸，就會增加30%-40%心血管危險，戒菸才能遠離心血管疾病的發生。

劉男菸齡20多年，多次戒菸都無法成功，直到菸稅增加太多，讓他大呼吃不消，才下定決心戒菸，但心臟疾病已經產生。

醫師表示，當急性心肌梗塞發作，好比跟時間賽跑，發作後3小時內搶救回來的機率約90%、如果發作後6小時搶救，救回來的機率只剩一半，但先決條件是必須有人替患者進行CPR急救，才有救回的可能性。（編輯：方沛清）1070530

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