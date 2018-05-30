菸齡20年每天1包 55歲男患急性心肌梗塞

（中央社記者趙麗妍台中30日電）55歲劉姓男子菸齡20多年，平均每天1包菸，後因菸稅加重，才讓他下定決心戒菸，日前他突然覺得胸口不舒服昏倒，緊急送醫，經心導管檢查確診「急性心肌梗塞」。

衛福部豐原醫院心臟科醫師程建銘今天表示，上月，劉男和太太在看電視時，突然胸口不舒服昏倒，呼吸變得微弱、心跳停止，當下劉男妻子立刻幫先生進行心肺復甦術（CPR）基本急救，送醫過程，救護人員進行電擊、恢復心跳。

程建銘指出，急性心肌梗塞發生時，有些人會有一些徵兆，像是先感覺到一點點胸悶悶的、慢慢的胸悶情形變得更明顯，但有些人卻一點徵兆也沒有，突然血管就堵塞住。