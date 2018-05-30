美國大叔幫淋雨站崗小兵撐傘 照片感動網友

（中央社記者顏伶如波特蘭29日專電）陣亡將士紀念日當天，美職棒大聯盟亞特蘭大勇士隊為曾遭俘虜或在戰爭失蹤的美軍設置紀念椅旁，一名正接受培訓的小兵淋雨站崗，一男子為他撐傘，照片曝光後，感動了網友。

美國職棒大聯盟MLB亞特蘭大勇士隊（AtlantaBraves）去年在太陽信託公園（SunTrust Park）球場觀眾席的「光榮之椅」（Chair of Honor）插著美國國旗，紀念曾在戰爭中遭到俘虜，或在戰爭中失蹤的美軍。

28日是美國陣亡將士紀念日（Memorial Day），亞特蘭大勇士隊推特帳號當天分享一張照片，照片中有一名非洲裔美國海軍陸戰隊「青少年儲備軍官訓練團」（JROTC）的少年在紀念椅右側站崗，而這名少年的身後則有一名穿著紅色夾克、留著鬍子的男子，左手拿著綠色背包，右手則隔著柵欄為站崗少年撐著一把深藍色雨傘。