傳美派工程師助潛艦國造 國防部：無此訊息

（中央社記者劉麗榮台北30日電）媒體報導，美方將派200名工程師來台協助潛艦國造，國防部長嚴德發今天表示，目前沒有這個資訊，外界報導不實。

上報報導，台船與美國潛艦設計團隊的合作協定，目前已由美商向美國政府提出，並由相關單位進行審查，若順利通過美國政府的許可，最快在今年底美國國防廠商的潛艦設計團隊可望來台參與自製防禦性潛艦IDS（indigenous defense Submarine），屆時將有超過200位以上的潛艦設計的工程師到台船工作。

嚴德發上午到立法院外交國防委員會報告並備質詢前受訪時指出，沒有這樣的訊息，外界報導不實。