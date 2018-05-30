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今年夏天到底會不會缺電、限電？　經濟部這樣說

記者彭夢竺／台北報導2018/05/30 10:06
▲到底今年夏天是否有缺電問題，是否會影限電危機？經濟部強調，今年備用容量率預計可達11.8%，評估不會發生缺電狀況。（圖／NOWnews資料照）
▲到底今年夏天是否有缺電問題，是否會影限電危機？經濟部強調，今年備用容量率預計可達11.8%，評估不會發生缺電狀況。（圖／NOWnews資料照）

天氣有夠熱，不僅高溫連續幾天都飆破預期， 用電量也頻頻刷新紀錄，到底今年夏天是否有缺電問題，是否會有限電危機？經濟部強調，今年備用容量率預計可達11.8%，評估不會發生缺電狀況。經濟部次長曾文生今（30）日也指出，若是用去年的歷史最高峰來算，備轉容量率還是超過4%。

根據台電數據顯示，29日最高用電量達3632.86萬瓩，連續第2天創今年用電第1高與歷史5月用電第1高紀錄，也是史上用電量排名第6高，備轉容量104.93萬瓩、備轉率2.89%。才5月就頻頻刷新用電量紀錄，備轉率甚至掉到2%，距離限電警戒的紅燈，只差一點點，不免令人擔心今年夏天的缺電危機。

曾文生今日出席立法院經濟委員會時被問及此事，他表示，昨日所謂的用電高峰是跟5月比，「歷史高峰3645瓩是去年度創下的紀錄，今日台電公司在他的首頁就有公布3799萬瓩，如果用去年的歷史最高峰來算，備轉還是超過4%。」

至於核二廠2號機若是歸隊是否有所幫助？曾文生指出，核二2號機加速併聯發電備轉率可以超過6%，「不過我們6月初一些大修或小修的機組都會加入發電，其實用電供電的狀況在沒有其他狀況下，檢修的機組會逐漸上線。」

此外，經濟部也強調，近日國內電力需求因應經濟成長及受到氣候炎熱影響，的確有逐漸增加的趨勢，已與台電從需求端、供給面著手，預估今年備用容量率將達11.8%，較去年7.1%有明顯改善，預期今夏不會發生缺電狀況，請各界放心。

 

關鍵字台電經濟部限電缺電核二2號機
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