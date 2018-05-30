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宏碁不怕對手抄襲 毛利率力守兩位數百分比

中央社2018/05/30 09:56
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北30日電）電腦品牌廠宏碁今天公布法人說明會錄影，宏碁董事長陳俊聖說，宏碁策略明確、決心要當領導者，不怕競爭對手抄襲，未來毛利率目標維持兩位數百分比。

宏碁29日在新北市汐止總部自辦法人說明會，僅限受邀法人參加，會中說明紐約全球新品發表會的重點與2018年營運展望，以及個人電腦（PC）市場發展與公司未來的轉型規劃。

宏碁官網今天公布法說會錄影，陳俊聖表示，紐約全球新品發表會的影片已有260萬人觀看，相較於在相似地點舉辦的同性質活動，宏碁新品發表會影片的觀看人數比三星、蘋果更多，讓宏碁更有信心在產業中發揮世界級的影響力。

陳俊聖透露，2014年在宏碁創辦人施振榮的鼓勵下，他第一次去紐約舉辦新品發表會，當時內部曾有討論，在紐約發表新品可能讓對手更容易抄襲，但他卻認為，如果宏碁決心要當領導者、不想一輩子當跟隨者，就不要怕別人抄襲，只要公司策略明確就沒問題。

陳俊聖直言，公司轉型要追求「高成長」與「高獲利」，宏碁在下滑的PC產業中聚焦高毛利產品，今年第1季營收以美元計算年增4%，接下來要觀察是否能延續動能；獲利方面，宏碁去年毛利率達10.7%，為近14年新高，未來毛利率目標維持兩位數百分比。

陳俊聖回想他2014年加入宏碁，為了控制成本，第一件事是按下「緊急按鈕」，重新規劃所有預算，讓公司至少不賠錢，才能開始做想做的事，「否則一邊流血一邊跑馬拉松，是不可能跑得到（終點）的」；在經營團隊努力下，宏碁2017年營業費用相較於2013年已下降了37%。

此外，陳俊聖指出，宏碁產品平均售價也全面上揚，今年第1季筆記型電腦平均售價年增6%，桌上型電腦平均售價年增7%，顯示器平均售價也年增4%，展現宏碁的品牌力。

他強調，宏碁聚焦電競產品猶如「挖到寶」，今年第1季出貨量年增94%，4月出貨量更大幅年增190%；宏碁電競營收去年超過新台幣200億元，相較於同業動輒800億元到900億元，宏碁電競營收規模仍有成長空間。

現場法人提問宏碁目標拿下北美市場電競第一名的具體作法，陳俊聖說，宏碁在加拿大電競市場表現不錯，針對全球第二大電競市場的美國，宏碁會透過散熱、電磁干擾（EMI）等技術達到差異化，再加上優秀設計與行銷推廣到位，就有機會擊敗戴爾登上第一名。（編輯：楊玫寧）1070530

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