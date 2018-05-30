亂世用重典 邱太三：並沒有對症下藥

（中央社記者蘇龍麒台北30日電）重大凶殺案頻傳，社會傳出「亂世用重典」的想法，法務部長邱太三今天表示，台灣社會過去一直有這樣的思維，但是從歷屆修法與政治執行來看，並沒有對症下藥。

立法院司法及法制委員會今天審查法案，邱太三列席備詢前，媒體詢問到有關最近發生多起重大凶殺案，是否應該「亂世用重典」。

邱太三答覆說，台灣社會過去一直有這樣的思維與想法，但是從歷屆修法與政治執行來看，並沒有對症下藥。

他說，台灣過去10、20年來，家庭、學校、社會、經濟產生巨大的變革，導致現代人生活上的壓力與情緒出現很大的問題，社會問題要從社會檢討、了解、處理，才能對症下藥，司法只是後端，只能對犯罪者做適當的量刑。