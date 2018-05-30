NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈重新來過！張韶涵上億存款被母掏空76人本季重生　已和主帥續3年約8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

王品因應成本挑戰 陳正輝：首度投資中央廚房

中央社2018/05/30 10:03
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者江明晏台北30日電）王品董事長陳正輝今天表示，因應市場、人才、經營成本的挑戰，將在台首度投資中央廚房，已在5月動土，預計7月投入營運，希望降低人力成本、提升生產效能。

王品今天召開股東會，董事長陳正輝今天表示，今年是王品25週年，走過1/4個世紀，王品願景一樣是成為全球最優質的連鎖餐飲集團。

歷經一連串營運調整，王品蛻變「精壯」體質，從2015年谷底翻揚，去年稅後淨利新台幣4.63億元，年增43.1%，每股稅後盈餘(EPS)6.01元，寫下3年來新高。但市場擔憂王品後續獲利表現，今天股價早盤再度跌破百元關卡，最低至99.5元，再創歷史新低，但隨後在百元之上震盪。

面對台灣經濟成長趨緩，消費市場信心危機，陳正輝說，王品在市場、人才、經營成本上都面臨挑戰，餐飲市場去年只有5.8%的成長率，低於平均值。王品已經發展到400多家店的規模，希望能夠更快反映市場，並在現有基礎上，穩中求發展。

王品去年積極調整營運模式，持續推出「酷必」、「麻佬大」、「乍牛」、「沐越」等新品牌，並於今年新增「青花驕」麻辣鍋，同時在大陸推出「三哇造面」、日本料理品牌「舞漁」分攻市場，看好單身經濟，再推「12MINI」火鍋品牌，加速多品牌發展戰略。

陳正輝分享，去年在台灣快速拓展品牌，其中乍牛、沐越、青花驕發展相當好，但酷必則要思考解決目前營運狀況，而中國大陸的「舞漁」客單價定位精準，有很好的發展空間。

王品第2季針對25週年、5月母親節檔期，6月謝師宴推出一連串優惠，陳正輝說，造成很大迴響，有效刺激客戶回流。

展望後續，陳正輝說，台灣部分，王品將以多品牌投資策略與品牌力投資，將台灣18個品牌分為兩大事業群，分別為精緻餐飲與快速休閒餐飲，有助於後期資源更有效整合，人才流通與戰力能更強勁。

因應缺工問題，他指出，王品除了積極向中高齡就業人才招手外，也力求供應鏈整合，成立25年來，首度投資中央廚房，已在5月動土，預計7月投入營運，改變過去前店後廚房的模式，希望降低人力成本、集中控管、穩定品質、提升生產效能，未來品牌發展將有更多的選擇。

大陸方面，陳正輝指出，大陸物聯網趨勢滲透餐飲業，與台灣的商業模式發展不同，餐飲市場有10%至12%的年成長，但業者投資力道也要倍增，導致餐飲品牌「快起快落」，因此，王品要「鞏固既有品牌」、「投入新品牌」，其中，看好在大陸的日本料理市場成長率最快，旗下新品牌舞漁發展有潛力。（編輯：林孟汝）1070530

股東會前電子投票比例高 具...新台幣開盤再現3字頭 睽違...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan