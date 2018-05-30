股東會前電子投票比例高 具關鍵影響

（中央社記者潘智義台北30日電）台灣集中保管結算所表示，去年上市櫃公司股東會當中，有302家公司電子投票比率超過5成，這些公司在股東會前的電子投票，幾乎已決定股東會當天投票結果。

集保指出，主管機關為保障股東權益並提升公司治理，加速推動上市、櫃公司自今年起召開股東會時全面使用電子投票，另有63家興櫃公司自願使用電子投票，今年計有1734家上市櫃，及興櫃公司使用，對今年股東會產生革命性的改變。

集保說，對股東會議案通過與否，電子投票具有舉足輕重角色，甚至決定公司經營權的勝負，以去年為例，1217家上市、櫃、興櫃公司使用電子投票，全體電子投票股數占股東會出席股數達49.4%。