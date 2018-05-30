新台幣開盤再現3字頭 睽違逾5個月

義大利是歐元區第3大經濟體，僅次於德國和法國。由於義國總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）否決強烈疑歐派人選出任經濟部長，準總理因而下台，造成反體制的五星運動（Five Star Movement）和極右派的聯盟黨（League）組成聯合政府的計畫破局。

外匯交易員指出，歐盟近期政治風險提高，不僅義大利政治不確定性引發義大利可能退出歐元區的憂慮，西班牙也面臨政治危機，影響歐元兌美元貶破1.16，為去年11月來首見。

（中央社記者蔡怡杼台北30日電）義大利以及西班牙政治風險增溫，推升國際美元續強，新台幣兌美元匯率今天以30.010元，貶值2.2分，貶破30元大關開出，為去年12月以來，逾5個月後再見到3字頭。

馬達雷拉隨後任命支持撙節的前國際貨幣基金（IMF）官員柯塔瑞里（Carlo Cottarelli）帶領技術官僚政府，且很可能在秋天重新大選。

除義大利外，西班牙也正在醞釀危機。由於西國總理拉荷義（Mariano Rajoy）的政黨在一場大規模的收賄審判中，被判處收受非法資金有罪，使得拉荷義面臨不信任投票的考驗。

外匯交易員表示，國際資金正湧入美元以及日圓避險，韓元等新興市場貨幣則連袂走貶，新台幣今天也跟貶，不過，新台幣開盤摜破30元大關後，出口商拋匯意願有所提高，尤其適逢月底，拋匯力道也會較大，可望緩解新台幣貶勢。（編輯：黃國倫）1070530