考試壓力大腸胃鬧彆扭　選對水果助考攻

即將來臨的考季，是每個考生備感壓力的日子，除了沒日沒夜的苦讀，最怕的就是長時間的備戰，卻在最重要時刻敗給了腸胃不適，讓全部努力付諸流水。

腸躁症大多是「情緒和壓力」所造成的消化道系統功能異常，進而出現腹痛、便祕、腹瀉、脹氣等症狀，根據約旦科技大學研究調查指出，40%平時就有腸躁症的學生在考期更是症狀加劇，考生若想要避免腸道問題，營養師李婉萍建議可以從飲食著手，配合「低FODMAP飲食法」緩和腸胃不適、維持腸道健康，讓考試不失常。

近年來，英國、澳洲、紐西蘭、北歐以及美國已經有多項研究顯示「低FODMAP飲食療法」能有效減輕腸躁症症狀，約有八成六的腸躁症患者可以於採用低FODMAP飲食後，有效地改善腸道不適，亦有研究結果顯示，長期處於高壓競爭環境下的運動員，使用此種飲食療法後，腸道不適的症狀也有明顯改善。