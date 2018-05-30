考試壓力大腸胃鬧彆扭　選對水果助考攻

即將來臨的考季，是每個考生備感壓力的日子，除了沒日沒夜的苦讀，最怕的就是長時間的備戰，卻在最重要時刻敗給了腸胃不適，讓全部努力付諸流水。
腸躁症大多是「情緒和壓力」所造成的消化道系統功能異常，進而出現腹痛、便祕、腹瀉、脹氣等症狀，根據約旦科技大學研究調查指出，40%平時就有腸躁症的學生在考期更是症狀加劇，考生若想要避免腸道問題，營養師李婉萍建議可以從飲食著手，配合「低FODMAP飲食法」緩和腸胃不適、維持腸道健康，讓考試不失常。
近年來，英國、澳洲、紐西蘭、北歐以及美國已經有多項研究顯示「低FODMAP飲食療法」能有效減輕腸躁症症狀，約有八成六的腸躁症患者可以於採用低FODMAP飲食後，有效地改善腸道不適，亦有研究結果顯示，長期處於高壓競爭環境下的運動員，使用此種飲食療法後，腸道不適的症狀也有明顯改善。
▲低FODMAP飲食有效改善考生腸道不適。（圖／資料照片）
FODMAP是一群特定的短鏈碳水化合物、寡糖及糖醇類，攝取過多時，因無法在小腸被吸收而直接進入大腸，經過腸道細菌發酵，會導致脹氣、腹痛、腹瀉等不適症狀，研究證實，低FODMAP飲食對於腸道不適問題能帶來正面的幫助。
營養師李婉萍提醒，許多家長會特別為考生準備水果補充營養，例如常見的蘋果或是成熟的香蕉，但其實形象健康的兩者皆是高FODMAP的食物種類，建議酌量攝取，以免造成胃腸不適。而市面上不乏低FODMAP的水果例如草莓、哈密瓜與奇異果，都是很好的替代選擇。以奇異果為例，除了是低FODMAP水果之外，它還含有水溶性膳食纖維及水果酵素，除了能夠調節排便狀況、減少脹氣、舒緩消化不良的狀況，高營養價值還能幫助維持身心健康。
透過低FODMAP飲食療法減輕及避免壓力造成的腹瀉、便祕等症狀，選擇草莓或奇異果等，不但能讓讀書效率不受影響，答題更能得心應手。
▲低FODMAP蔬果幫助考生順利得高分。（圖／資料照片）
▲水果聰明選：低FODMAP水果助考攻。（圖／資料照片）